Златко Далич: "Матч с Россией нас удивил. Но мы заслужили победу"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич на пресс-конференции, посвященной выходу на русском языке его книги "Россия нашей мечты", вспомнил о матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России. Хорваты победили в серии пенальти (2:2, пенальти - 4:3) и в итоге дошли до финала. В решающей встрече сборная уступила Франции (2:4).

- Мне посчастливилось быть тренером команды, которая добилась своего лучшего результата на ЧМ в истории, - сказал Далич. - Я до сих пор проживаю через эти эмоции и ощущаю гордость за результат. Наша страна стала самой счастливой в мире.

Моя книга - это благодарность игрокам, моей семье и всем болельщикам сборной Хорватии.

Матч с Россией? Каждый момент в России помню. В первом тайме было чему удивиться. Мы начали с 4 нападающими. Мне казалось, что соперник будет обороняться, а он применил высокий прессинг, забил гол. Нам тяжело было корректировать ситуацию. Ожидали, что Россия будет играть на контратаках, готовились к тому, что наиболее активны будут полузащитники, связующие игроки. Так что после первого тайма пришлось поменять тактику - убрали некоторых футболистов атаки. Это была очень непредсказуемая игра. Когда забили гол в дополнительное время, казалось уже победили. Потом в серии пенальти нам все же улыбнулась удача. Но мы ее заслужили. Что еще много обсуждалось в Хорватии, та атмосфера, что была между болельщиками после матча. Россияне нашли эмоции, чтобы нас поздравить, даже дали поддержку на полуфинальную игру. (Юлия Яковлева)