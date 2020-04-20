Йозеф Блаттер: «Я был отстранен от футбола не из-за России»

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением об обвинительном заключении прокуратуры США по делу о взятках чиновникам организации при выборе хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Швейцарец в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет.

— Вы знаете, что я выступал свидетелем в прошлом на судах по всем этим вопросам, поэтому не удивлен, — цитируют Блаттера «Известия». — Я считаю, что сейчас не время возвращаться к вопросу чемпионата мира в России, особенно учитывая, что он уже прошел в 2018 году. Зачем вы атакуете чемпионат, который закончился? И стоит отметить, что особенно они были против именно чемпионата в РФ и уже не так сильно препятствовали турниру в Катаре. Активно они стали выступать, начиная с 2014-2015 годов, когда приехали в Цюрих на Конгресс ФИФА. Меня уже ничего не удивляет относительно США.

— Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вас отстранили от футбола, потому что вы не пошли против России. Как вы относитесь к такой точке зрения?

— Должен сказать своему дорогому другу Вячеславу, что это совершенно не так. Я был отстранен от футбола не из-за России. Мы пытались остановить Платини, который стремился получить пост президента ФИФА. А я не шел на этот пост, я ведь был избран до 2019 года. Россия не имеет к этому отношения абсолютно, он ошибается.