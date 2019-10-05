Томас Хельвег: «Понимаю людей, говорящих, что в России был лучший ЧМ в истории»

Экс-защитник сборной Дании Томас Хельвег в интервью «Известиям» отметил, что на чемпионате мира-2018 все было организовано очень хорошо. Он понимает тех, кто считает мировое первенство, прошедшее в России, лучшим в истории.

— Год назад в России был чемпионат мира. Какое у вас самое яркое воспоминание о том турнире?

— Мундиаль в прошлом году прошел на высшем уровне. Он был отлично организован. Мы провели в России всего несколько дней, но то, что видели и как себя чувствовали, было невероятно. Повторюсь, везде все было организовано очень хорошо.

— Многие говорят, что это лучший ЧМ в истории. Согласны?

— Могу сравнивать только с теми турнирами, в которых участвовал сам, будучи игроком. Я не видел всего, но обратил внимание на то, что не смог найти каких-то ошибок: на пути от отеля до стадиона все было замечательно, на самом стадионе тоже. Также я посетил некоторые мероприятия для болельщиков. И там все было на высшем уровне. Поэтому я хорошо понимаю людей, говорящих, что это был лучший ЧМ в истории.