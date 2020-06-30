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Сегодня годовщина лучшего гола ЧМ-2018. А вы его помните?

30 июня 2020, 09:22
Бенжамен Павар. Фото AFP
Бенжамен Павар. Фото AFP
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Два года назад сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Один из мячей забил защитник французов Бенжамен Павар. Это гол был признан лучшим на турнире.

В составе победителей также отличились Антуан Гризманн (с пенальти) и Кильян Мбаппе (дважды). У аргентинцев забивали Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро.

Французы стали победителями чемпионата мира в России. В финале они обыграли Хорватию (4:2).

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