Сегодня годовщина лучшего гола ЧМ-2018. А вы его помните?

Два года назад сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Один из мячей забил защитник французов Бенжамен Павар. Это гол был признан лучшим на турнире.

В составе победителей также отличились Антуан Гризманн (с пенальти) и Кильян Мбаппе (дважды). У аргентинцев забивали Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро.

Французы стали победителями чемпионата мира в России. В финале они обыграли Хорватию (4:2).