Руководящий состав оргкомитета "Россия-2018" награжден правительственными наградами. Церемонию провел помощник президента РФ Игорь Левитин. Мероприятие состоялось в Лужниках. Сотрудникам оргкомитета были вручены Ордена Дружбы и "За заслуги перед Отечеством I степени". Операционный директор оргкомитета Дмитрий Годунов был награжден Орденом Александра Невского.

Руководящий состав оргкомитета ЧМ-2018 награжден правительственными наградами. Дворковича и Сорокина наградят позднее pic.twitter.com/ghVb0bHLJ5 – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 27 февраля 2019 г.

– Хотел бы поздравить вас с блестяще проведенным чемпионатом мира, – сказал Левитин. Буквально несколько дней назад это подтвердил глава ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России. Вы каждый день на протяжении восьми лет занимались вопросом, который имел громадное значение для всей страны. Вы работали, как одна команда, как единый коллектив.

На церемонии также присутствовали председатель оргкомитета Аркадий Дворкович и генеральный директор Алексей Сорокин. Они будут награждены отдельно.

Сегодня в Москве пройдет заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Со стороны ФИФА участие в нем примут генеральный секретарь организации Фатма Самура, директор департамента по проведению соревнований Колин Смит, а также руководители нескольких функциональных направлений.

Матчи футбольного чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. (Илья Андреев)​