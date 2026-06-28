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Самедов считает, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026.

«Есть Мбаппе, Дембеле, Кейна тоже сбрасывать нельзя со счетов. Есть еще Холанн. Но я ставлю на Килиана. Думаю, он станет лучшим бомбардиром», — сказал Самедов «СЭ».

После группового этапа в списке бомбардиров с 6 мячами лидирует Лионель Месси. На счету Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Эрлинга Холлана по 4 гола. Харри Кейн и еще 9 футболистов отличились трижды.

Лионель Месси.Месси — лучший бомбардир ЧМ-2026 перед плей-офф. Холанн, Винисиус, Дембеле и Мбаппе отстают на два гола

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Александр Самедов
Килиан Мбаппе
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