Самедов считает, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026.
«Есть Мбаппе, Дембеле, Кейна тоже сбрасывать нельзя со счетов. Есть еще Холанн. Но я ставлю на Килиана. Думаю, он станет лучшим бомбардиром», — сказал Самедов «СЭ».
После группового этапа в списке бомбардиров с 6 мячами лидирует Лионель Месси. На счету Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Эрлинга Холлана по 4 гола. Харри Кейн и еще 9 футболистов отличились трижды.
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