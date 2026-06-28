Роналду после ничьей с Колумбией прошел мимо журналистов: «Сегодня очередь Феликса!»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча третьего тура группового турнира ЧМ-2026 против команды Колумбии (0:0) не стал общаться с журналистами.

По окончании встречи 41-летний форвард быстрым шагом прошел через микст-зону. На призывы представителей СМИ дать интервью он заявил, что общаться с прессой будет его партнер по сборной и одноклубник Жоау Феликс.

«Сегодня очередь Феликса!» — сказал Роналду и прошел мимо журналистов.

В матче с Колумбией Роналду провел на поле все 90 минут. На групповом этапе чемпионата мира форвард забил два мяча, оформив дубль во встрече второго тура со сборной Узбекистана (5:0).

По итогам группового этапа сборная Португалии набрала пять очков и заняла второе место в группе K. В 1/16 финала команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 3 июля.