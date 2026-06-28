Скалони — о выходе Месси на замену в матче с Иорданией на ЧМ-2026: «Лео не зациклен на цифрах»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал выход капитана команды Лионеля Месси на замену в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Иордании (3:1).

«Сегодня он мог бы сыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время партнерам и сосредоточиться на том, что будет дальше. Это многое говорит о нем, потому что он не зацикливается на цифрах, о которых все говорят. Также это многое говорит о том, что для него значат сборная и партнеры по команде», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Месси вышел на поле на 60-й минуте и отличился со штрафного на 80-й. Сборная Аргентины набрала 9 очков и заняла первое место в группе J. В 1/16 финала аргентинцы встретятся со сборной Кабо-Верде. Матч пройдет 4 июля и начнется в 01.00 по московскому времени.

После группового этапа 39-летний Месси с 6 голами является лучшим бомбардиром чемпионата мира. Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории турнира с 19 голами.