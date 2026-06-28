В плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют 32 сборные

Определены все сборные, которые примут участие в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

Все пары 1/16 финала ЧМ-2026:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Алжир

Колумбия — Гана

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля, 1/8 финала — с 4 по 8 июля, 1/4 финала — с 9 по 12 июля, 1/2 финала — 14 и 15 июля, матч за 3-е место и финал — 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике. Действующими чемпионами мира являются аргентинцы.