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Сегодня, 13:00

ЧМ 2026: кто вышел в плей-офф — полный список участников и пар 1/16 финала

В плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют 32 сборные
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Определены все сборные, которые примут участие в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

Все пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • Германия — Парагвай
  • Франция — Швеция
  • ЮАР — Канада
  • Нидерланды — Марокко
  • Португалия — Хорватия
  • Испания — Австрия
  • США — Босния и Герцеговина
  • Бельгия — Сенегал
  • Бразилия — Япония
  • Кот-д'Ивуар — Норвегия
  • Мексика — Эквадор
  • Англия — ДР Конго
  • Аргентина — Кабо-Верде
  • Австралия — Египет
  • Швейцария — Алжир
  • Колумбия — Гана

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля, 1/8 финала — с 4 по 8 июля, 1/4 финала — с 9 по 12 июля, 1/2 финала — 14 и 15 июля, матч за 3-е место и финал — 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике. Действующими чемпионами мира являются аргентинцы.

Трофей чемпионата мира по&nbsp;футболу.Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции

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