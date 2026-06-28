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ЧМ 2026 по футболу: даты плей-офф турнира с 28 июня по 19 июля

1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года начнется 28 июня
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года начнется в воскресенье, 28 июня.

Матчи 1/16 финала ЧМ-2026 пройдут с 28 июня по 4 июля по московскому времени. Первая встреча стадии — ЮАР против Канады в Лос-Анджелесе.

Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля. Четвертьфиналы будут сыграны 9, 10 и 12 июля по московскому времени, полуфиналы состоятся 14 и 15 июля, матч за 3-е место и финал — 19 июля. В одной части сетки находятся матчи 1/16 финала Германия — Парагвай, Франция — Швеция, ЮАР — Канада и Нидерланды — Марокко.

Еще одна четверть сетки включает матчи США — Босния, Бельгия — Сенегал, Португалия — Хорватия и Испания — Австрия.

В третьей части пройдут встречи Бразилия — Япония, Кот-д'Ивуар — Норвегия, Мексика — Эквадор и Англия — ДР Конго.

В последней четверти сетки — Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет, Швейцария — Алжир и Колумбия — Гана.

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