Сборные ЮАР и Канады сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026 в воскресенье, 28 июня. Матч состоится на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — в 22.00 по московскому времени. Матч ЮАР и Канады можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

28 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Следить за ключевыми событиями встречи ЮАР — Канада можно в матч-центре на нашем сайте.

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В групповом этапе южноафриканцы набрали 4 очка и вышли в плей-офф со второго места. Канадцы с 4 очками вышли в 1/16 финала со второго места.

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