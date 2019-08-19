Тренер молодежной сборной Хорватии Огнен Вукоевич ответил на вопрос о видео, которое было опубликовано во время ЧМ-2018. На нем он был запечатлен вместе с защитником первой сборной Хорватии Домагоем Видой.

Напомним, что после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия (2:2, пенальти — 3:4) в интернете появилось видео, на котором игравший за киевское «Динамо» Вида крикнул фразу «Слава Украине!», а работавший в клубе скаутом Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.

— Я сразу сказал, что никаких политических коннотаций у нас не было. Мы вообще об этом не думали, — сказал Вукоевич в интервью каналу SportArenaTV на Youtube. — Сразу сказали, что нас интересует только футбол. Политика нас вообще не интересует. Мы футбольные люди. Это было, прошло и все. Меня исключили из сборной? Я остался со сборной до конца и вернулся в Хорватию с медалью. Нас встречали 500 тысяч человек в Хорватии. Жалко только, что мы проиграли в финале. Но это исторический результат для Хорватии.

В финале Хорватия уступила сборной Франции (2:4).