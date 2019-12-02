«Победу праздновали до четырех утра». Колосков рассказал, как Россия получила ЧМ-2018

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, как Россия получила право провести ЧМ-2018.

— Я был членом заявочного комитета, а не просто где-то с боку припека. Виталий Леонтьевич Мутко приехал ко мне и пригласил в состав этого органа, разъяснил задачу. Она заключалась в том, чтобы встретиться с каждым из членов исполкома ФИФА, которым предстояло определить страну-хозяйку чемпионата мира.

Никто другой этого сделать не смог бы, потому что исполком — достаточно закрытая организация, в которую чужаков не подпускают. Я согласился. И потому что было интересно, и потому что у меня была давнишняя мечта — провести крупнейший футбольный турнир в нашей стране.

— Вы еще в советские времена боролись за чемпионат мира 1990 года. Когда Россия получила турнир 2018 года, к вам пришло осознание: «Вот и все! Мечта сбылась»?

— Безусловно. В первый момент наступило опустошение. А потом объявили, что прилетит Президент. Виталий Леонтьевич поручил мне «накрыть поляну» для членов исполкома в нашем отеле. Пришли, правда, далеко не все. Зато многие старались попасть на пресс-конференцию Путина.

Потом была встреча Путина с Блаттером с глазу на глаз. Когда Президент приветствовал нашу делегацию, мне довелось пожать ему руку и поблагодарить за большую поддержку. В ответ на это он мне сказал: «Это мы вас должны поблагодарить». Было приятно.

Потом Блаттер, его швейцарские друзья, я, Сорокин и Чернов удалились в отдельную комнату в ресторане и часов до четырех утра отмечали победу, — цитирует Колоскова «Team Russia»

ЧМ-2018 стал первым чемпионатом мира по футболу, который прошел в России. Победителем турнира стала сборная Франции.