Панама - Тунис - 1:2. Тунисцы выиграли на чемпионате мира впервые за 40 лет

Сборная Туниса в заключительном матче группы G чемпионата мира одержала волевую победу над Панамой (2:1). Таким образом, тунисцы набрали три очка и закончили групповой этап на третьем месте, а панамцы с нулем очков заняли последнюю строчку в таблице.

Панама забила в середине первого тайма после рикошета и ушла на перерыв, ведя в счете. Однако во втором тайме Тунис продемонстрировал свой более высокий класс и забил дважды, вырвав победу.

Не обошлось и без небольших скандалов. В конце матча панамцы устроили мини-потасовку, которая, впрочем, быстро закончилась.

Чемпионат мира-2018

Группа G

Панама – Тунис – 1:2 (1:0)

Голы: Мериа, 33 - в свои ворота (1:0). Бен Юссеф, 51 (1:1). Хазри, 66 (1:2).

Панама: Пенедо, Мачадо, Р.Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье, Барсенас, Гомес, Авила (Арройо, 81), Годой, Х.Родригес, Г.Торрес (Каммингс, 46).

Тунис: Матлути, Наггез, Бедуи, Мериа, Хаддади, Шаалали, Скири, Бен Юссеф, Слити (Халиль, 77), Сасси (Бадри, 46), Хазри (Срарфи, 89).

Предупреждения: Сасси, 44. Бадри, 71. Авила, 78. Гомес, 80. Шаалали, 90+3. Техада, 90+6.

Судьи: ШУКРАЛЛА. Тулефат (все Бахрейн), Аль-Марри (Катар).

ВАР: Лопеш Мартинш (Португалия). Аль-Джассим (Катар), Торрентера (Мексика), Риччи (Бразилия).

28 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 37168 зрителей.