Как сборная России сплотила страну. Дзюба, Зобнин, Кудряшов - о ЧМ-2018

РФС выпустил документальный фильм, посвященный чемпионату мира-2018. В нем истории о подготовке и участии в турнире рассказывают игроки сборной России Артем Дзюба, Роман Зобнин и Федор Кудряшов.

Сегодня исполнился ровно год с момента начала турнира. Прошел он с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах. Победителем стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию 4:2. Сборная России добралась до 1/4 финала. В групповом турнире россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала команда Станислава Черчесова одолела Испанию (1:1, пенальти - 4:3), а в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

Станислав Черчесов: "Наших парней везде ждут, они собирают стадионы. Это тоже наследие ЧМ-2018" // ЧМ-2018: Будут ли еще у нас такие эмоции?