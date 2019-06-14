Дзюба рассказал, кто должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба вспомнил о том, как бил пенальти Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Форвард реализовал 11-метровый удар на 41-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу испанцев. Основное и дополнительное время так и завершились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти россияне были точнее - 4:3.

- По-моему, должен был Серега Игнашевич бить, - рассказал Дзюба в документальном фильме, выпущенном РФС. - Но как-то раз-раз-раз, говорит мне: "Иди, бей". Я пошел... Вся карьера перед глазами пролетела. Ответственный момент. Приятно, что ВАР помог. Не было бы ВАР, испанцы бы додавили судью. А так ему в ухо сказали: "А там рука была!".

Подошел, думаю: куда деваться. Я не могу же отказаться. Было очень приятно забить испанцам в "Лужниках", в Москве. Весь мир смотрел. Приятно забить испанцам, победить.

Было тяжело весь матч: испанцы давят, мы постоянно обороняемся. Но с каждой минутой была какая-то уверенность: ну должно, наконец-то должно же нам повезти. Было ощущение, что можем. Перед серией пенальти ребята говорили: Фурик (Акинфеев) два возьмет точно. Так и получилось.

Историческая победа была, потому что испашки очень сильные.