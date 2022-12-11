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11 декабря, 16:25

Фанаты Марокко снова бушуют в Европе. Столкновения с полицией, погромы в магазинах и десятки арестованных

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Фанаты сборной Марокко отмечают победу над Португалией в 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Фанаты сборной Марокко отмечают победу над Португалией в 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
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На этот раз досталось Парижу.

После победы сборной Марокко над Португалией (1:0) на ЧМ в Катаре в Париже случились беспорядки с участием фанатов.

Болельщица с&nbsp;флагом Марокко на&nbsp;улице Лондона. Сборная Марокко свела всех с ума. Ее фанаты празднуют выход в полуфинал по всему миру

По данным французских СМИ, после столкновений с полицией были арестованы 74 человека. Фанаты сборной Франции после победы над Англией (2:1) также присоединились к празднованиям, которые переросли в беспорядки.

Люди разбивали витрины магазинов, запускали фейерверки и бросали бутылки в полицейских, поджигали мотоциклы. Властям пришлось направить около тысячи сотрудников полиции, чтобы усмирить фанатов. Всего в центре Парижа на празднованиях собралось около 20 тысяч болельщиков.

По данным Reuters, беспорядки произошли не только в Париже — в Лилле и Авиньоне также были зафиксированы столкновения между французской полицией и марокканскими фанатами.

Марокканцы устраивали погромы и после побед над Бельгией и Испанией

Празднования с беспорядками по ходу ЧМ для марокканцев стали уже традицией. После победы Марокко над Испанией по пенальти в матче 1/8 финала фанаты тоже устраивали погромы. Например, зафиксировано, что в Барселоне тысячи марокканцев жгли фейерверки.

А перед игрой некоторые марокканцы умудрились привлечь внимание полиции даже в Катаре. Как сообщал The Guardian, конные офицеры задержали минимум трех человек после беспорядков, в ходе которых полицейский упал с лошади.

Тогда на стадион в Дохе пытались прорваться сотни болельщиков из Марокко без билетов, из-за чего возле арены возникли давки и небольшие стычки.

Небольшие столкновения фанатов были в Мадриде.

Празднования прошли и в Лондоне, но без серьезных происшествий.

Зато крупные погромы были в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией (2:0) в группе. Участники беспорядков переворачивали и поджигали автомобили, поджигали электросамокаты и забрасывали автомобили кирпичами. Движение метро и трамваев в городе пришлось остановить по распоряжению полиции.

Полиции Брюсселя пришлось применить водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, а также задержать около десятка человек. Беспорядки также прошли в бельгийских Антверпене и Льеже.

Фанаты сборной Марокко отмечают победу над Португалией в 1/4 финала ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Фанаты сборной Марокко отмечают победу над Португалией в 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

14 декабря в полуфинале чемпионата мира Марокко сыграет с Францией. И кажется, что при любом исходе властям Парижа стоит готовиться к тому, что фанаты сборной Марокко снова выйдут на улицы.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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