На 17-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Турция — Уэльс арбитр Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш поступил правильно, не наказав турецкую команду 11-метровым ударом, несмотря на бурные протесты валлийцев.

В том эпизоде защитник Чаглар Сеюнджю боролся с соперником за мяч, пытаясь выбить его за пределы штрафной площади. Мяч попал ему в правую руку, находившуюся в естественном положении. Оснований для назначения пенальти нет.

Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении.