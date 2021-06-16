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Судейство

Турция — Уэльс: почему не назначен пенальти в ворота турок?

19:35
Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении. Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении. Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении.
Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении.
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На 17-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Турция — Уэльс арбитр Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш поступил правильно, не наказав турецкую команду 11-метровым ударом, несмотря на бурные протесты валлийцев.

В том эпизоде защитник Чаглар Сеюнджю боролся с соперником за мяч, пытаясь выбить его за пределы штрафной площади. Мяч попал ему в правую руку, находившуюся в естественном положении. Оснований для назначения пенальти нет.

Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении.
Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении.
Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении.
Мяч попал в правую руку Сеюнджю, находившуюся в естественном положении.

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