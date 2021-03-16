Почему в стартовом составе национальной команды должен выходить спартаковец.

Безусловно, решать, кому играть, будет Станислав Черчесов. Это его работа, за которую ему платят приличные деньги, и именно он несет ответственность за результат.

И в общем, понятно, каким будет этот выбор. Еще в ноябре, когда разгорелся скандал с интимным видео, Черчесов заявил, что Артем Дзюба получит вызов на мартовские матчи сборной и сохранит в национальной команде капитанскую повязку, а некоторое время назад это подтвердил. С этим можно соглашаться или нет, но такая позиция — «мы своих не сдаем» — заслуживает уважения. Тренер последовательно проводит ее в жизнь, и игроки наверняка это ценят.

Черчесов не раз подчеркивал, что в сборной есть сложившийся коллектив, и именно это — одна из главных причин того, что команда показывает приличные результаты (ноябрьский провал в Лиге наций оставим в стороне — там как раз не было того самого костяка). С этим никто не собирается спорить, равно как и с вызовом Дзюбы в принципе.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но, на мой взгляд, выходить в стартовом составе должны те, кто лучше готов здесь и сейчас, и это не должно влиять на командную химию. А здесь и сейчас Александр Соболев сильнее. И дело не только в классном матче с «Динамо». До этого была хорошая игра с «Краснодаром», да и в довольно неудачной для «Спартака» встрече с «Рубином» Соболев выделялся и даже забил гол, отмененный из-за крохотного офсайда. Движение, объем работы, игровой интеллект, помощь команде, завершение — во всем этом он сейчас очень хорош. И грех это не использовать, раз у Александра сейчас так прет.

Да, Дзюба забил в минувшем туре «Ахмату», и этот гол, по идее, должен добавить ему уверенности и снять напряжение. Но показательно, что пенальти при счете 1:0, когда еще ничего не было ясно, пошел бить Сердар Азмун. Недавно «СЭ» подробно разбирал игру нападающего и пришел к выводу, что тот просел почти по всем показателям. Тогда как Соболев в огне и способен перенести это и в сборную.

Да, Дзюба — лидер этой сборной и важнейшая фигура в раздевалке. Он должен быть в числе приглашенных хотя бы по этой причине. Но если брать исключительно игровую составляющую, в основе должен быть Соболев. Он заслужил этот шанс.