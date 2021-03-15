Черчесов обновляет сборную. Другого пути нет

Авторская колонка известного телекомментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о выборе главного тренера на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022.

Всю осень и почти всю зиму не стихали разговоры о необходимости обновления сборной.

Играй наши клубы в еврокубках иначе, возможно, хор этих голосов не стал бы настолько громким, но худшая за всю историю европейская кампания, помноженная на удивительную нестабильность многих команд, где выступают кандидаты в национальную команду, поставила Станислава Черчесова перед двумя важными обстоятельствами как перед непреложным фактом.

Состав сборной России нв мартовские матчи.

Первое: надо делать сборную с прицелом на Катар-2022 уже сейчас, потом может быть поздно.

Второе: общественное мнение способно оказаться слишком мощным, чтобы его игнорировать.

Последний аспект немаловажен. Черчесов с его системным подходом ко всем мало-мальски серьезным вопросам всегда стремился быть в курсе сказанного о нем, о команде, об игроках. Например, всегда оставалась осторожной негласная позиция РФС по Кокорину — когда несколько раз после возвращения форварда в футбол (как в юридическом, так и в игровом смысле — когда он находился в «Сочи») звучало: «А есть ли шанс у Александра вернуться в сборную?» Постоянно выходит на поле — это хорошо, но нужно понять, как на его возвращение отреагируют болельщики. Да и Дзюба вернулся в национальную команду, когда не только обрел себя прежнего в Туле весной 2018-го, но и сказал публично, что готов появляться хотя бы на минуту, вставая с лавки, лишь бы снова стать частью сборной.

Общественное мнение осенью было не в пользу национальной команды. Что объяснимо с учетом затянувшейся серии без побед. Но зимняя пауза сгладила то напряжение, и перед мартовским сбором, когда все еврокубковые страдания растворились в прошлом, мажорный лад стал преобладать над минорным. Здорово начал смотреться «Спартак», «Зенит» поднял голову после проблем на рестарте сезона, а «Локомотив» с «Рубином» неожиданно доросли до претензий на место в Лиге чемпионов.

И новая возможность выбора, как видно из списка вызванных, привела к переменам — которых осенью не просто ждали, а требовали.

Костяк сборной, разумеется, остался прежним, но обычно именно мартовские матчи становились определяющими для определения заявки на чемпионат мира или Европы. Исключения случались — тот же Дзюба. Но глобально, если только не произойдет форс-мажора вроде провала или травм, перед нами прообраз команды на Евро-2020.

С небольшими и, вероятно, запланированными изменениями.

Сейчас нет Сафонова, которого Черчесов планировал проверить еще в октябре. Но сначала коронавирус, затем травма — и вместо краснодарца приглашен Дюпин. Наверное, это изменит статус голкиперов на сборе — понятно, что Шунин безоговорочно первый номер, но Джанаев как опытный и давно находящийся в команде вратарь автоматически становится вторым выбором. А у Дюпина есть хорошая возможность потренироваться в сборной, понять требования Черчесова и, не исключено, вернуться в команду позже. Вопрос только, насколько позже, потому что все пока видят следующее десятилетие дуэлью Сафонова и Максименко, да и Шунин об окончании карьеры пока не думает.

Вызов Самошникова вызвал понятную волну интереса к защитной линии. Правый фланг закреплен за Мариу Фернандесом, универсал Караваев способен выйти на обеих бровках. Фернандес, наверное, на сегодня самый незаменимый игрок для сборной, Караваев в «Зените» — один из лучших, и логично предположить, что слева окажется он, поскольку сбор короткий и времени на то, чтобы встроить Самошникова в схему, по сути, нет. Но в любом случае этого вызова ждали. И если Макаров молодежной сборной сейчас важнее, Самошников по возрасту туда уже не проходит.

Самые интересные перемены в полузащите. Нет Баринова, который пока полноценно так и не вернулся после серьезного повреждения, — хотя именно его, единственного из травмированных, осенью Черчесов позвал участвовать в командной фотосессии. Нет Ерохина, нет Газинского. Вызван Жемалетдинов, отдавший три голевые передачи в последнем туре во встрече с «Сочи». Приглашен Мирзов, ставший одним из символов преобразившихся «Химок», — здесь интересно посмотреть, как Резиуан проявит себя на топ-уровне, в «Спартаке» у хавбека это не получилось.

В атаке — без Смолова, хотя сейчас он смотрится, пожалуй, лучше всего за все время, проведенное в «Локомотиве». Но Соболев в великолепной форме, а Дзюба — капитан сборной. И есть еще Заболотный.

Максименко, Макаров, Чалов, Дивеев, Евгеньев в молодежке. Вероятно, в первой команде они появятся уже после Евро. Если Галактионов и К° выйдут в финальный раунд своего ЧЕ, лидеры будут нужны там. Если не выйдут — значит, и для главной сборной время пока еще не наступило.

Но сейчас у Черчесова три официальных матча в конце марта. Раньше такого не было. Три встречи проводили, но среди них обязательно присутствовали контрольные.

Условия — усложняются.

Давление на команду — усиливается .

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