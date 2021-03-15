Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Черчесов обновляет сборную. Другого пути нет

Илья Казаков
Илья Казаков
Колумнист
Сегодня, 15:50
О выборе главного тренера на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Состав сборной России нв мартовские матчи.
О выборе главного тренера на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Авторская колонка известного телекомментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о выборе главного тренера на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022.

Всю осень и почти всю зиму не стихали разговоры о необходимости обновления сборной.

Играй наши клубы в еврокубках иначе, возможно, хор этих голосов не стал бы настолько громким, но худшая за всю историю европейская кампания, помноженная на удивительную нестабильность многих команд, где выступают кандидаты в национальную команду, поставила Станислава Черчесова перед двумя важными обстоятельствами как перед непреложным фактом.

Состав сборной России нв мартовские матчи.
Состав сборной России нв мартовские матчи.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и&nbsp;нападающий Федор Смолов.«Смолов дважды забил в двух матчах. Но у нас есть Ионов, Головин...» Черчесов о составе сборной, реакции Миранчука на «золотой актив» и возвращении Дзюбы

Первое: надо делать сборную с прицелом на Катар-2022 уже сейчас, потом может быть поздно.

Второе: общественное мнение способно оказаться слишком мощным, чтобы его игнорировать.

Последний аспект немаловажен. Черчесов с его системным подходом ко всем мало-мальски серьезным вопросам всегда стремился быть в курсе сказанного о нем, о команде, об игроках. Например, всегда оставалась осторожной негласная позиция РФС по Кокорину — когда несколько раз после возвращения форварда в футбол (как в юридическом, так и в игровом смысле — когда он находился в «Сочи») звучало: «А есть ли шанс у Александра вернуться в сборную?» Постоянно выходит на поле — это хорошо, но нужно понять, как на его возвращение отреагируют болельщики. Да и Дзюба вернулся в национальную команду, когда не только обрел себя прежнего в Туле весной 2018-го, но и сказал публично, что готов появляться хотя бы на минуту, вставая с лавки, лишь бы снова стать частью сборной.

Общественное мнение осенью было не в пользу национальной команды. Что объяснимо с учетом затянувшейся серии без побед. Но зимняя пауза сгладила то напряжение, и перед мартовским сбором, когда все еврокубковые страдания растворились в прошлом, мажорный лад стал преобладать над минорным. Здорово начал смотреться «Спартак», «Зенит» поднял голову после проблем на рестарте сезона, а «Локомотив» с «Рубином» неожиданно доросли до претензий на место в Лиге чемпионов.

И новая возможность выбора, как видно из списка вызванных, привела к переменам — которых осенью не просто ждали, а требовали.

Никола Моро.«Хорватия — фаворит группы, Россия займет второе место». Динамовец Моро — о ЧМ-2022, молодежном Евро, Влашиче и Буваче

Костяк сборной, разумеется, остался прежним, но обычно именно мартовские матчи становились определяющими для определения заявки на чемпионат мира или Европы. Исключения случались — тот же Дзюба. Но глобально, если только не произойдет форс-мажора вроде провала или травм, перед нами прообраз команды на Евро-2020.

С небольшими и, вероятно, запланированными изменениями.

Сейчас нет Сафонова, которого Черчесов планировал проверить еще в октябре. Но сначала коронавирус, затем травма — и вместо краснодарца приглашен Дюпин. Наверное, это изменит статус голкиперов на сборе — понятно, что Шунин безоговорочно первый номер, но Джанаев как опытный и давно находящийся в команде вратарь автоматически становится вторым выбором. А у Дюпина есть хорошая возможность потренироваться в сборной, понять требования Черчесова и, не исключено, вернуться в команду позже. Вопрос только, насколько позже, потому что все пока видят следующее десятилетие дуэлью Сафонова и Максименко, да и Шунин об окончании карьеры пока не думает.

Вызов Самошникова вызвал понятную волну интереса к защитной линии. Правый фланг закреплен за Мариу Фернандесом, универсал Караваев способен выйти на обеих бровках. Фернандес, наверное, на сегодня самый незаменимый игрок для сборной, Караваев в «Зените» — один из лучших, и логично предположить, что слева окажется он, поскольку сбор короткий и времени на то, чтобы встроить Самошникова в схему, по сути, нет. Но в любом случае этого вызова ждали. И если Макаров молодежной сборной сейчас важнее, Самошников по возрасту туда уже не проходит.

Станислав Черчесов и&nbsp;Гильерме.
Сборная России: впереди Евро-2020.Каким будет футбольный 2021-й

Самые интересные перемены в полузащите. Нет Баринова, который пока полноценно так и не вернулся после серьезного повреждения, — хотя именно его, единственного из травмированных, осенью Черчесов позвал участвовать в командной фотосессии. Нет Ерохина, нет Газинского. Вызван Жемалетдинов, отдавший три голевые передачи в последнем туре во встрече с «Сочи». Приглашен Мирзов, ставший одним из символов преобразившихся «Химок», — здесь интересно посмотреть, как Резиуан проявит себя на топ-уровне, в «Спартаке» у хавбека это не получилось.

В атаке — без Смолова, хотя сейчас он смотрится, пожалуй, лучше всего за все время, проведенное в «Локомотиве». Но Соболев в великолепной форме, а Дзюба — капитан сборной. И есть еще Заболотный.

Максименко, Макаров, Чалов, Дивеев, Евгеньев в молодежке. Вероятно, в первой команде они появятся уже после Евро. Если Галактионов и К° выйдут в финальный раунд своего ЧЕ, лидеры будут нужны там. Если не выйдут — значит, и для главной сборной время пока еще не наступило.

Но сейчас у Черчесова три официальных матча в конце марта. Раньше такого не было. Три встречи проводили, но среди них обязательно присутствовали контрольные.

Условия — усложняются.

Давление на команду — усиливается.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 31230
Все опросы
Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Казаков все материалы автора
vs
19
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир