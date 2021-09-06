Хет-трик Бэйла в Казани, мировой рекорд Италии, Германия раздавила Армению

Обзор состоявшихся в воскресенье в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Яркий матч Лисаковича и юбилей Лукаку

Группа Е.

Белоруссия — Уэльс — 2:3 (Лисакович, 29, с пенальти. Седько, 31 — Бэйл, 5 с пенальти, 69, с пенальти, 90+3).

Бельгия — Чехия — 3:0 (Лукаку, 8. Э.Азар, 41. Салемакерс, 65).

Игровой день начался в Казани, где временно принимают своих соперников белорусы, и номинальные хозяева на пару с Уэльсом выдали такой безумный матч, что остальным требовалось очень сильно постараться для соответствия заданному уровню. Бесспорный герой — Бэйл, который не забивал за сборную более двух лет, а тут разразился хет-триком с победным голом на третьей добавленной минуте. И неважно, что дважды он отправил мяч в сетку с 11-метровой отметки. Тем более в отборе на чемпионаты мира последний раз игрок из Уэльса делал хет-трик в 1992 году, когда отличился легендарный Иан Раш.

? Уэльс летит Белоруссии в отборе ЧМ-2022. Если ты еще не смотришь матч в Казани (да-да), то срочно включай Матч! Футбол 1 ?



2? Пробитых пенальти в первом тайме

? Бэйл забил

? Лисакович за полчаса сделал 1+1



Подключайся на второй тайм ?https://t.co/RxkgpAnXXD pic.twitter.com/eFV86VzOyE — Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021

Впрочем, Бэйл обязан поделиться частью славы с Лисаковичем, который фактически организовал первый в игре перелом. Форвард «Локомотива» сначала прощупал оборону соперника сольным проходом, а потом к реализованному пенальти добавил голевой пас на Седько после образцового прессинга в центре поля. Если бы другие игроки номинальных хозяев отнеслись к своим моментам столь же бережно, Белоруссия к перерыву могла вести в два-три мяча, да и сам Лисакович при счете 2:2 не сумел пробить Уорда с острого угла. Объективно команда знаменитого в прошлом советского форварда Георгия Кондратьева не заслуживала столь драматичной развязки.

Бэйл отлично провел выходные в Казани ?



Хет-трик белорусам с победным голом на третьей добавленной минуте второго тайма ?



Гарет был в огне ? pic.twitter.com/ZwLcpaaPlC — Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021

На этом фоне Бельгия как-то буднично переиграла чехов, хотя встреча считалась центральной в этой группе. Многое стало понятно после быстрого гола Лукаку, который не имел права не отличиться в своей 100-й игре за «красных дьяволов». А потом забил и Эден Азар, который не отличался за национальную команду с матча против России в ноябре 2019-го. Надо отметить, что обеим звездам ассистировал Ванакен. Не позволил же гостям вернуться в игру Куртуа, после чего сверхудачно вышедший на замену Салемакерс заставил Чехию выбросить белый флаг.

? Лукаку забил 50 мячей в последних 50 матчах за сборную Бельгии



В 100-й игре за национальную команду Ромелу не мог уйти с поля без гола. И не ушел ? pic.twitter.com/7H46cynOvN — Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021

И В Н П М О 1. Бельгия 5 4 1 0 20-4 13 2. Чехия 5 2 1 2 8-7 7 3. Уэльс 3 1 0 1 5-5 6 4. Белоруссия 4 1 0 3 6-14 3 5. Эстония 3 0 0 3 6-15 0

Эксперименты Луиса Энрике

Группа В.

Испания — Грузия — 4:0 (Гайя, 14. Солер, 25 Ферран Торрес, 41. Пабло Сарабия, 63).

Косово — Греция — 1:1 (Муричи, 90+2 — Дувикас, 45+1).

Первое с прошлого века поражение испанцев в отборочных турнирах чемпионатов мира стоило команде Луиса Энрике лидерства. И хотя в воскресенье «Красная фурия» вернулась на первое место, это не более чем формальность. Швеция пропускала игровой день и отстает всего на одно очко при двух матчах в запасе.

Против Грузии испанцы выставили состав, в котором суммарный опыт всех футболистов на уровне сборной равнялся 145 матчам. Это меньше, чем у одного Серхио Рамоса. Тем не менее никаких проблем у хозяев не возникло, а Солер стал первым с 1942 года футболистом, забившим в двух своих первых матчах за Испанию.

И В Н П М О 1. Испания 5 3 1 1 11-5 10 2. Швеция 3 3 0 0 6-1 9 3. Косово 4 1 1 2 3-7 4 4. Греция 3 0 3 0 3-3 3 5. Грузия 5 0 1 4 2-9 1

Зоммер остановил Италию

Группа С.

Швейцария — Италия — 0:0.

Болгария — Литва — 1:0 (Чочев, 82).

Могло показаться, что ничья итальянцев с болгарами поставила под сомнение способность «Скуадры адзурры» установить мировой рекорд и провести 36 матчей подряд без поражений. Однако команда Роберто Манчини слишком хороша, чтобы провести две скромные по качеству игры подряд. Поэтому результат воскресной встречи не должен вводить в заблуждение: итальянцы заслужили победу и прагматичный план возглавившего Швейцарию экс-главного тренера «Спартака» Мурата Якина мог и не сработать.

Один только Инсинье отметился как минимум тремя опасными ударами, однако голкипер хозяев Зоммер провел очередную выдающуюся игру. Ключевой момент — пенальти, который привез опытный Родригес. Допустив ошибку, он столь рьяно пытался ее исправить, что въехал шипами в ногу Берарди. А дальше случился первый неудачный пенальти Жоржиньо на уровне сборных. Зоммер стоял до последнего и среагировал по удару, который оппонент исполнил бесхитростно.

И хотя победы у Италии снова нет, остальные задачи выполнены. Во-первых, она по-прежнему лидирует в своей группе, сохранив комфортный отрыв от главного конкурента. Во-вторых, в отличие от Испании, которая в 2009-м лишь повторила достижение Бразилии 1993-1996 годов, «адзурра» теперь обладатель одного из самых великих рекордов на уровне сборных.

И В Н П М О 1. Италия 5 3 2 0 7-1 11 2. Швейцария 3 2 1 0 4-1 7 3. Болгария 5 1 2 2 3-6 5 4. Сев.Ирландия 3 1 1 1 4-3 4 5. Литва 4 0 0 4 1-8 0

Кейн догнал Оуэна, Левандовски обошел Клозе

Группа I.

Англия — Андорра — 4:0 (Лингард, 18, 78. Кейн, 72, с пенальти. Сака, 85).

Сан-Марино — Польша — 1:7 (Нанни, 48 — Левандовски, 5, 21. Свидерски, 16. Линетти, 44. Букса, 67, 90+2, 90+4).

Албания — Венгрия — 1:0 (Броха, 87).

Обычно в матчах с футбольными карликами Гарет Саутгейт дает проявить себя резервистам, но тут главный тренер англичан превзошел себя, и впервые с 1982 года «Три льва» полностью поменяли состав по сравнению с предыдущей игрой. Самым же счастливым из вышедших на «Уэмбли», вне всякого сомнения, стал дебютировавший в сборной в свой 28-й день рождения форвард «Лидса» Бэмфорд. Правда, отличился другой именинник — отметившийся голом и двумя передачами Сака.

Лингард отпраздновал гол в ворота Андорры в стиле Роналду ?



Повод достойный — для Джесси это первый мяч за сборную с 2018 года ? pic.twitter.com/NhfKinNFDZ — Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021

Об игре же лучше всего говорят цифры первого тайма, по ходу которого гости коснулись мяча 13 раз. Меньше, чем десять находившихся на поле англичан каждый по отдельности. А перезапустивший карьеру за полгода в «Вест Хэме» Лингард забил первый гол за сборную после трехлетней паузы и отпраздновал взятие ворот в фирменном стиле Криштиану Роналду. По-настоящему же англичане порезвились после выхода на замену Кейна, который довел число своих мячей в сборной до 40 и вместе с Майклом Оуэном делит пятое место в списке лучших бомбардиров всех времен.

Правда, в европейском рейтинге Кейну далеко до Левандовски, который уже на первых минутах игры в Сан-Марино догнал занимавшего четвертое место и отличившегося за национальную команду 71 раз Мирослава Клозе. К моменту замены количество голов Левандовски достигло 72, а выше только три человека — Криштиану Роналду (111), Ференц Пушкаш (84) и Шандор Кочиш (75).

?? Two goals in the opening 21 minutes for Robert Lewandowski ?#WCQ pic.twitter.com/SCSTfQQZZS — European Qualifiers (@EURO2020) September 5, 2021

И В Н П М О 1. Англия 5 5 0 0 17-1 15 2. Польша 5 3 1 1 18-7 10 3. Албания 5 3 0 2 5-6 9 4. Венгрия 5 2 1 2 10-9 7 5. Андорра 5 1 0 4 3-12 3 6. Сан-Марино 5 0 0 5 1-19 0

Флик вернул Германии лидерство

Группа J.

Германия — Армения — 6:0 (Гнабри, 6, 15. Ройс, 35. Вернер, 45. Хофманн, 52. Адейеми, 90+1).

Исландия — Северная Македония — 2:2 (Бьярнасон, 78. А.Гудьонсен, 84 — Велковски, 11. Алиоски, 54).

Румыния — Лихтенштейн — 2:0 (Тошка, 11. Маня, 18).

Кто-то может иронизировать на этот счет, но первой серьезной проверкой для Ханси Флика на посту немецкой сборной обещала стать встреча с Арменией. Именно эта команда лидировала после четырех туров, а испанец Хоакин Капаррос имеет полное право претендовать на звание лучшего тренера весенней части отборочного цикла. Германия же тогда, если кто-то забыл, ухитрилась дома проиграть македонцам, поэтому привычное первое место ей пришлось отвоевывать.

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Особых проблем с этим не возникло, и уже к 15-й минуте все стало понятно после быстрого дубля отдохнувшего в первом осеннем туре Гнабри. Отличился и Ройс, который ради полноценного восстановления и во избежание рецидива старых травм пожертвовал поездкой на Евро-2020. И, конечно, Флика продолжает радовать Вернер. Страдающий в «Челси» форвард забил в двух кряду матчах сборной и еще отметился голевым пасом. Сюрпризы в этой группе закончились, и Германия там, где ее все привыкли видеть.