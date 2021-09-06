Хет-трик Бэйла в Казани, мировой рекорд Италии, Германия раздавила Армению
Яркий матч Лисаковича и юбилей Лукаку
Группа Е.
Белоруссия — Уэльс — 2:3 (Лисакович, 29, с пенальти. Седько, 31 — Бэйл, 5 с пенальти, 69, с пенальти, 90+3).
Бельгия — Чехия — 3:0 (Лукаку, 8. Э.Азар, 41. Салемакерс, 65).
Игровой день начался в Казани, где временно принимают своих соперников белорусы, и номинальные хозяева на пару с Уэльсом выдали такой безумный матч, что остальным требовалось очень сильно постараться для соответствия заданному уровню. Бесспорный герой — Бэйл, который не забивал за сборную более двух лет, а тут разразился хет-триком с победным голом на третьей добавленной минуте. И неважно, что дважды он отправил мяч в сетку с 11-метровой отметки. Тем более в отборе на чемпионаты мира последний раз игрок из Уэльса делал хет-трик в 1992 году, когда отличился легендарный Иан Раш.
? Уэльс летит Белоруссии в отборе ЧМ-2022. Если ты еще не смотришь матч в Казани (да-да), то срочно включай Матч! Футбол 1 ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021
2? Пробитых пенальти в первом тайме
? Бэйл забил
? Лисакович за полчаса сделал 1+1
Подключайся на второй тайм ?https://t.co/RxkgpAnXXD pic.twitter.com/eFV86VzOyE
Впрочем, Бэйл обязан поделиться частью славы с Лисаковичем, который фактически организовал первый в игре перелом. Форвард «Локомотива» сначала прощупал оборону соперника сольным проходом, а потом к реализованному пенальти добавил голевой пас на Седько после образцового прессинга в центре поля. Если бы другие игроки номинальных хозяев отнеслись к своим моментам столь же бережно, Белоруссия к перерыву могла вести в два-три мяча, да и сам Лисакович при счете 2:2 не сумел пробить Уорда с острого угла. Объективно команда знаменитого в прошлом советского форварда Георгия Кондратьева не заслуживала столь драматичной развязки.
Бэйл отлично провел выходные в Казани ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021
Хет-трик белорусам с победным голом на третьей добавленной минуте второго тайма ?
Гарет был в огне ? pic.twitter.com/ZwLcpaaPlC
На этом фоне Бельгия как-то буднично переиграла чехов, хотя встреча считалась центральной в этой группе. Многое стало понятно после быстрого гола Лукаку, который не имел права не отличиться в своей 100-й игре за «красных дьяволов». А потом забил и Эден Азар, который не отличался за национальную команду с матча против России в ноябре 2019-го. Надо отметить, что обеим звездам ассистировал Ванакен. Не позволил же гостям вернуться в игру Куртуа, после чего сверхудачно вышедший на замену Салемакерс заставил Чехию выбросить белый флаг.
? Лукаку забил 50 мячей в последних 50 матчах за сборную Бельгии— Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021
В 100-й игре за национальную команду Ромелу не мог уйти с поля без гола. И не ушел ? pic.twitter.com/7H46cynOvN
|
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
20-4
|
13
|
2. Чехия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8-7
|
7
|
3. Уэльс
|
3
|
1
|
0
|
1
|
5-5
|
6
|
4. Белоруссия
|
4
|
1
|
0
|
3
|
6-14
|
3
|
5. Эстония
|
3
|
0
|
0
|
3
|
6-15
|
0
Эксперименты Луиса Энрике
Группа В.
Испания — Грузия — 4:0 (Гайя, 14. Солер, 25 Ферран Торрес, 41. Пабло Сарабия, 63).
Косово — Греция — 1:1 (Муричи, 90+2 — Дувикас, 45+1).
Первое с прошлого века поражение испанцев в отборочных турнирах чемпионатов мира стоило команде Луиса Энрике лидерства. И хотя в воскресенье «Красная фурия» вернулась на первое место, это не более чем формальность. Швеция пропускала игровой день и отстает всего на одно очко при двух матчах в запасе.
Против Грузии испанцы выставили состав, в котором суммарный опыт всех футболистов на уровне сборной равнялся 145 матчам. Это меньше, чем у одного Серхио Рамоса. Тем не менее никаких проблем у хозяев не возникло, а Солер стал первым с 1942 года футболистом, забившим в двух своих первых матчах за Испанию.
?? Jos? Gay? ??— European Qualifiers (@EURO2020) September 5, 2021
?? Carlos Soler ??
?? Ferran Torres ??#WCQ pic.twitter.com/LrgLEjHSyx
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
5
|
3
|
1
|
1
|
11-5
|
10
|
2. Швеция
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6-1
|
9
|
3. Косово
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-7
|
4
|
4. Греция
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3-3
|
3
|
5. Грузия
|
5
|
0
|
1
|
4
|
2-9
|
1
Зоммер остановил Италию
Группа С.
Швейцария — Италия — 0:0.
Болгария — Литва — 1:0 (Чочев, 82).
Могло показаться, что ничья итальянцев с болгарами поставила под сомнение способность «Скуадры адзурры» установить мировой рекорд и провести 36 матчей подряд без поражений. Однако команда Роберто Манчини слишком хороша, чтобы провести две скромные по качеству игры подряд. Поэтому результат воскресной встречи не должен вводить в заблуждение: итальянцы заслужили победу и прагматичный план возглавившего Швейцарию экс-главного тренера «Спартака» Мурата Якина мог и не сработать.
Один только Инсинье отметился как минимум тремя опасными ударами, однако голкипер хозяев Зоммер провел очередную выдающуюся игру. Ключевой момент — пенальти, который привез опытный Родригес. Допустив ошибку, он столь рьяно пытался ее исправить, что въехал шипами в ногу Берарди. А дальше случился первый неудачный пенальти Жоржиньо на уровне сборных. Зоммер стоял до последнего и среагировал по удару, который оппонент исполнил бесхитростно.
И хотя победы у Италии снова нет, остальные задачи выполнены. Во-первых, она по-прежнему лидирует в своей группе, сохранив комфортный отрыв от главного конкурента. Во-вторых, в отличие от Испании, которая в 2009-м лишь повторила достижение Бразилии 1993-1996 годов, «адзурра» теперь обладатель одного из самых великих рекордов на уровне сборных.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Италия
|
5
|
3
|
2
|
0
|
7-1
|
11
|
2. Швейцария
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4-1
|
7
|
3. Болгария
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3-6
|
5
|
4. Сев.Ирландия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-3
|
4
|
5. Литва
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-8
|
0
Кейн догнал Оуэна, Левандовски обошел Клозе
Группа I.
Англия — Андорра — 4:0 (Лингард, 18, 78. Кейн, 72, с пенальти. Сака, 85).
Сан-Марино — Польша — 1:7 (Нанни, 48 — Левандовски, 5, 21. Свидерски, 16. Линетти, 44. Букса, 67, 90+2, 90+4).
Албания — Венгрия — 1:0 (Броха, 87).
Обычно в матчах с футбольными карликами Гарет Саутгейт дает проявить себя резервистам, но тут главный тренер англичан превзошел себя, и впервые с 1982 года «Три льва» полностью поменяли состав по сравнению с предыдущей игрой. Самым же счастливым из вышедших на «Уэмбли», вне всякого сомнения, стал дебютировавший в сборной в свой 28-й день рождения форвард «Лидса» Бэмфорд. Правда, отличился другой именинник — отметившийся голом и двумя передачами Сака.
Лингард отпраздновал гол в ворота Андорры в стиле Роналду ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021
Повод достойный — для Джесси это первый мяч за сборную с 2018 года ? pic.twitter.com/NhfKinNFDZ
Об игре же лучше всего говорят цифры первого тайма, по ходу которого гости коснулись мяча 13 раз. Меньше, чем десять находившихся на поле англичан каждый по отдельности. А перезапустивший карьеру за полгода в «Вест Хэме» Лингард забил первый гол за сборную после трехлетней паузы и отпраздновал взятие ворот в фирменном стиле Криштиану Роналду. По-настоящему же англичане порезвились после выхода на замену Кейна, который довел число своих мячей в сборной до 40 и вместе с Майклом Оуэном делит пятое место в списке лучших бомбардиров всех времен.
Правда, в европейском рейтинге Кейну далеко до Левандовски, который уже на первых минутах игры в Сан-Марино догнал занимавшего четвертое место и отличившегося за национальную команду 71 раз Мирослава Клозе. К моменту замены количество голов Левандовски достигло 72, а выше только три человека — Криштиану Роналду (111), Ференц Пушкаш (84) и Шандор Кочиш (75).
?? Two goals in the opening 21 minutes for Robert Lewandowski ?#WCQ pic.twitter.com/SCSTfQQZZS— European Qualifiers (@EURO2020) September 5, 2021
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
5
|
5
|
0
|
0
|
17-1
|
15
|
2. Польша
|
5
|
3
|
1
|
1
|
18-7
|
10
|
3. Албания
|
5
|
3
|
0
|
2
|
5-6
|
9
|
4. Венгрия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
10-9
|
7
|
5. Андорра
|
5
|
1
|
0
|
4
|
3-12
|
3
|
6. Сан-Марино
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1-19
|
0
Флик вернул Германии лидерство
Группа J.
Германия — Армения — 6:0 (Гнабри, 6, 15. Ройс, 35. Вернер, 45. Хофманн, 52. Адейеми, 90+1).
Исландия — Северная Македония — 2:2 (Бьярнасон, 78. А.Гудьонсен, 84 — Велковски, 11. Алиоски, 54).
Румыния — Лихтенштейн — 2:0 (Тошка, 11. Маня, 18).
Кто-то может иронизировать на этот счет, но первой серьезной проверкой для Ханси Флика на посту немецкой сборной обещала стать встреча с Арменией. Именно эта команда лидировала после четырех туров, а испанец Хоакин Капаррос имеет полное право претендовать на звание лучшего тренера весенней части отборочного цикла. Германия же тогда, если кто-то забыл, ухитрилась дома проиграть македонцам, поэтому привычное первое место ей пришлось отвоевывать.
?? Serge Gnabry ???— European Qualifiers (@EURO2020) September 5, 2021
?? Marco Reus ??
?? Timo Werner ??
?? Jonas Hofmann ??#WCQ pic.twitter.com/X7AmM0mCEi
Особых проблем с этим не возникло, и уже к 15-й минуте все стало понятно после быстрого дубля отдохнувшего в первом осеннем туре Гнабри. Отличился и Ройс, который ради полноценного восстановления и во избежание рецидива старых травм пожертвовал поездкой на Евро-2020. И, конечно, Флика продолжает радовать Вернер. Страдающий в «Челси» форвард забил в двух кряду матчах сборной и еще отметился голевым пасом. Сюрпризы в этой группе закончились, и Германия там, где ее все привыкли видеть.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Германия
|
5
|
4
|
0
|
1
|
13-2
|
12
|
2. Армения
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6-8
|
10
|
3. Румыния
|
5
|
3
|
0
|
2
|
9-6
|
9
|
4. Сев.Македония
|
5
|
2
|
2
|
1
|
11-6
|
8
|
5. Исландия
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-10
|
4
|
6. Лихтенштейн
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1-14
|
0
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