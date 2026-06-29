Сборные Бразилии и Японии сыграют в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

У южноамериканцев — две победы и одна ничья, у азиатской команды — одна победа при двух ничьих.

За последние 13 лет Бразилия и Япония провели пять матчей. Четыре из них выиграли пентакампеоны, но последняя встреча, которая состоялась 14 октября 2025-го, осталась за «самураями» (3:2). Правда, она была товарищеская, однако японцы проявили характер, отыгравшись со счета 0:2.

Последняя официальная игра соперников прошла 15 июня 2013 года в Бразилии на Кубке конфедераций — хозяева победили со счетом 3:0 на групповом этапе. Кстати, сам турнир также выиграла Бразилия, а Япония проиграла все три встречи на групповой стадии.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Бразилия — Япония. Присоединяйтесь!