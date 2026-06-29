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Сегодня, 07:00

Бразилия — Япония: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра 1/16 финала ЧМ-2026.

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7:20

Бразилия — Япония: потери

У бразильцев травмированы атакующий полузащитник Рафинья и защитник Уэсли Франко. У японцев по состоянию здоровья не сыграет полузащитник Ватару Эндо, под вопросом появление нападающего Такефусы Кубо.

7:10

Сборная Японии: результаты на ЧМ-2026

Сборная Японии финишировала второй в группе F, набрав пять очков. На два больше у Нидерландов, которые не смогли обыграть азиатов (2:2). Также японцы разгромили Тунис (4:0) и сыграли вничью со Швецией (1:1).

У «самураев» на ЧМ-2026 забивали пять футболистов, больше всех — по два гола — на счету Даити Камады и Аясэ Уэды.

7:00

Сборная Бразилии: результаты на ЧМ-2026

Сборная Бразилии финишировала первой в группе С, набрав семь очков. Команда Карло Анчелотти лишь по дополнительным показателям (разнице мячей) опередила Марокко.

В первом туре бразильцы и марокканцы сыграли вничью (1:1), затем бразильцы разгромили Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). В атаке мощно выглядят Винисиус Жуниор и Матеус Кунья, которые забили четыре и три мяча соответственно.

6:50

Где смотреть трансляцию матча Бразилия — Япония

Матч сборных Бразилии и Японии в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

6:40

Где и во сколько пройдет матч Бразилия — Япония

Матч Бразилия — Япония состоится в понедельник, 29 июня, в Хьюстоне на стадионе NRG. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

6:30

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу Бразилия — Япония пройдет 29 мая.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Бразилия
Япония

6:30

Сборные Бразилии и Японии сыграют в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

У южноамериканцев — две победы и одна ничья, у азиатской команды — одна победа при двух ничьих.

За последние 13 лет Бразилия и Япония провели пять матчей. Четыре из них выиграли пентакампеоны, но последняя встреча, которая состоялась 14 октября 2025-го, осталась за «самураями» (3:2). Правда, она была товарищеская, однако японцы проявили характер, отыгравшись со счета 0:2.

Последняя официальная игра соперников прошла 15 июня 2013 года в Бразилии на Кубке конфедераций — хозяева победили со счетом 3:0 на групповом этапе. Кстати, сам турнир также выиграла Бразилия, а Япония проиграла все три встречи на групповой стадии.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Бразилия — Япония. Присоединяйтесь!

ЧМ 2026 с Hisense

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