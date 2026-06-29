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Бразилия — Япония: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1/16 финала ЧМ-2026.
Бразилия — Япония: потери
У бразильцев травмированы атакующий полузащитник Рафинья и защитник Уэсли Франко. У японцев по состоянию здоровья не сыграет полузащитник Ватару Эндо, под вопросом появление нападающего Такефусы Кубо.
Сборная Японии: результаты на ЧМ-2026
Сборная Японии финишировала второй в группе F, набрав пять очков. На два больше у Нидерландов, которые не смогли обыграть азиатов (2:2). Также японцы разгромили Тунис (4:0) и сыграли вничью со Швецией (1:1).
У «самураев» на ЧМ-2026 забивали пять футболистов, больше всех — по два гола — на счету Даити Камады и Аясэ Уэды.
Сборная Бразилии: результаты на ЧМ-2026
Сборная Бразилии финишировала первой в группе С, набрав семь очков. Команда Карло Анчелотти лишь по дополнительным показателям (разнице мячей) опередила Марокко.
В первом туре бразильцы и марокканцы сыграли вничью (1:1), затем бразильцы разгромили Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). В атаке мощно выглядят Винисиус Жуниор и Матеус Кунья, которые забили четыре и три мяча соответственно.
Где смотреть трансляцию матча Бразилия — Япония
Матч сборных Бразилии и Японии в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Бразилия — Япония
Матч Бразилия — Япония состоится в понедельник, 29 июня, в Хьюстоне на стадионе NRG. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Сборные Бразилии и Японии сыграют в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
У южноамериканцев — две победы и одна ничья, у азиатской команды — одна победа при двух ничьих.
За последние 13 лет Бразилия и Япония провели пять матчей. Четыре из них выиграли пентакампеоны, но последняя встреча, которая состоялась 14 октября 2025-го, осталась за «самураями» (3:2). Правда, она была товарищеская, однако японцы проявили характер, отыгравшись со счета 0:2.
Последняя официальная игра соперников прошла 15 июня 2013 года в Бразилии на Кубке конфедераций — хозяева победили со счетом 3:0 на групповом этапе. Кстати, сам турнир также выиграла Бразилия, а Япония проиграла все три встречи на групповой стадии.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Бразилия — Япония. Присоединяйтесь!