Парагвай победил Германию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Парагвая победила Германию в 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 1:1 (пенальти — 4:3).

В основное время гол на 42-й минуте забил полузащитник парагвайцев Хулио Энкисо. На 54-й минуте форвард немецкой команды Кай Хаверц сравнял счет.

В дополнительное время на 103-й минуте после розыгрыша углового забил защитник сборной Германии Джонатан Та, но его гол был отменен после вмешательства ВАР из-за фола Вальдемара Антона на голкипере парагвайцев Орландо Хиле.

В серии пенальти свои попытки у Парагвая реализовали Маурисиу, Густаво Гомес, Матиас Галарса и Хосе Канале. У немцев забили Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Надим Амири.

Свои попытки у парагвайцев не смогли реализовать Антонио Санабрия и Фабиан Бальбуэна, у немцев не забили Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.