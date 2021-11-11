Игорь Рабинер — перед матчами сборной.

До чемпионата мира в Катаре-2022 сборной России — два шага. Два самых сложных шага. И ни в коем случае нельзя первый отделять от второго, относить домашний Кипр к другой категории сложности по сравнению с выездной Хорватией. Валерий Карпин точно и уместно в связи с этим вспомнил о недавнем матче «Урал» — «Зенит». Выйти на поле в Екатеринбурге чемпионы страны спустя не так уж, кстати, и мало — целых пять дней после «Ювентуса» — словно забыли...

А не так уж ведь их и мало сейчас в сборной, игроков этого самого «Зенита». И, думая о том, как большей частью беспомощно выглядели сине-бело-голубые в Турине, я невольно вспоминал об этом, глядя в выходные на миланское дерби. Как позабудешь: вот в составе «Интера» выходят в основе и проводят по 90 минут Брозович и Перишич (а каким классным ударом первый из них открыл счет днями ранее в Тирасполе!), у «Милана» со скамейки появляется Ребич.

Впрочем, стоп — не надо перескакивать к матчу с Хорватией. Потому что глупее всего сейчас будет оступиться там, где этого меньше всего ждешь. Так, просто для освежения: в отборочном цикле Евро-2020 тех же киприотов сборная Станислава Черчесова окучила со смаком — 5:0, зато дома усилиями Алексея Ионова наскребла один мяч.

Ноябрь наша сборная, как известно, не любит. Мне стало интересно — когда, не считая встречи 2019 года с «карликами» из Сан-Марино, Россия выигрывала в последнем месяце осени турнирный матч? В 2012 году 1:0 дома у Азербайджана, с единственным голом Романа Широкова на 84-й минуте с пенальти! А случись соперник чуть посильнее, будь то Австрия, Швеция, Турция, Сербия, — совсем мимо кассы. Не всегда по игре (взять прошлогоднюю Турцию) — но с почти гарантированным негативным результатом.

Поэтому и к Кипру высокомерие проявлять сейчас себе дороже. Пусть он идет сейчас даже ниже Мальты. Но при этом островитяне и словенцев насухо обыгрывали, и со словаками 0:0 играли, и даже от хорватов в гостях лишь один мяч пропускали. То есть, если у соперника что-то пошло не так, вцепиться в него зубами способны.

Так что, друзья, только step by step! О Сплите будете думать уже в самом этом красавце городе.

Валерий Карпин заслуженно стал триумфатором октября, от которого в том нашем составе ничего хорошего не ждали. Но сейчас уже даже не хочется повторять миллион раз высказанное другими удивление по поводу списка вызванных им форвардов. В 12 последних матчах РПЛ Федор Смолов и Антон Заболотный забили два мяча — по голу на брата. При этом с учетом продекларированного главным тренером тезиса «в бой идут одни старики» довольно сложно представить, чтобы сыграл не кто-то из них, а новичок Иван Сергеев.

Ладно еще Артем Дзюба — он сам, «откосив» от сборной в октябре, сделал свой выбор. Не думаю, что на месте Карпина хоть один тренер позвал бы его вновь — как бы он ни играл. И разговоры о том, что во имя результата тренер сам должен затушить пожар войны с нападающим, — чистое лицемерие. Потому что он, еще летом пообщавшись с ним, а перед октябрьским сбором назвав его фамилию в расширенном списке, уже, как думается, это сделал. Что было дальше — мы видели.

В намерении дать больше игровой практики в молодежке Гамиду Агаларову, еще ни минуту не игравшему за первую сборную, тоже есть рациональное зерно — хотя ведь и Сергеев такой же. Зато в комбинаторике он более убедителен, чем снайпер из «Уфы», время которого, даст бог, еще придет.

Но вот пренебрежительное отношение Карпина (в том числе и в формулировке после объявления списка) к Александру Соболеву мне куда менее понятно — тем более на бездзюбье. Или у нас так много нападающих, которые в последний месяц сделали дубль в ворота клуба АПЛ? Тем более что это была у него не единственная за последнее время вспышка, а в недавнем матче с «Локомотивом» нападающий после перерыва обернулся каким-то трехглавым драконом с изрыгающимся изо всех пастей пламенем, принялся выгрызать всю борьбу и разбудил своими усилиями «Спартак», в меньшинстве при 0:1 досражавшийся до ничьей.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Напомню, что даже в сентябре, когда Смолов находился в примерно в сто раз лучшей форме, чем сейчас, Карпин поставил на домашний матч с Хорватией «ложной девяткой» Миранчука, а в перерыве поменял его на Заболотного. Смолов же вышел на следующие матчи — с Кипром и Мальтой, во втором из которых забил. С учетом того что Федор с тех пор довольно серьезно сдал, а Заболотный умеет здорово играть по чужому опорнику и вообще с него куда лучше начинается оборона, не вижу ни одного шанса, чтобы Смолов вышел с первых минут в Сплите.

А вот с Кипром жду в старте именно его. Хотя чем он с одним голом за сборную за два последних года, одним — в восьми последних турах РПЛ и нулем — в Лиге Европы сейчас сильнее Соболева с его дублем «Лестеру» дома и участием в голевой атаке на выезде, передачей на победный гол с «Наполи» — не понимаю.

Час Смолова с Хорватией настанет только при неблагоприятных обстоятельствах — если надо будет отыгрываться. С другой стороны, Заболотный единственный раз забивал за сборную 10 сентября 2018 года в товарищеском матче с Чехией. Больше трех лет назад! Можно ли надеяться, что это произойдет в главном матче цикла? Едва ли. Он выйдет фактически как лишний защитник, только в группе атаки.

Напрягает травма Далера Кузяева. В течение двух последних месяцев он стал одной из стержневых фигур в сборной, с ним по важности из игроков средней линии можно сравнить только Дмитрия Баринова. Кто заменит зенитовца? Роман Зобнин? Но ведь его состояние далеко от идеала, и с «Локо» он только начал выходить из кризиса.

А центр обороны, в особенности начудивший по полной программе в Сочи Игорь Дивеев? Да и Георгий Джикия вряд ли сильно доволен собой в последних матчах, исключая гостевую встречу с «Лестером», когда он, как и вся оборона красно-белых, был безупречен. Вот как надо сыграть в Сплите, чтобы у нас были шансы выйти с первого места на чемпионат мира.

Впрочем, ладно. Можно сгустить краски, нагнать негатива — но пока в сентябре и октябре, когда проблем с составом было больше, чутье Карпина не подводило. Когда надо было, команда была готова сражаться (со Словакией), когда нужно — играла (со Словенией) и всякий раз делала это друг за друга.

Вот эту бы атмосферу сохранить на Кипр и Хорватию, добавив к ней свежесть восстановившегося после травмы Александра Головина и почти не встающего с лавки в Бергамо Алексея Миранчука, забетонировать надежностью Матвея Сафонова, который, думаю, с большой долей вероятности вновь получит предпочтение перед Маринато Гильерме.

И тогда скелеты ноябрьских кошмаров из недавнего прошлого не выпадут в самый ненужный момент из российского футбольного шкафа.