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Сегодня, 04:12

Бензема может вернуться в сборную Франции, если Зидан сменит Дешама на посту главного тренера

Иван Торопцев
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Карим Бензема может возобновить карьеру в сборной Франции при определенных условиях, сообщает Footmercato.

По данным источника, 35-летний форвард готов вернуться в национальную команду в случае, если Дидье Дешам покинет пост главного тренера, а на его место придет Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ в ближайшие два дня свяжется с Дешамом и обсудит его будущее в сборной. Контракт 54-летнего специалиста действует до конца 2022 года.

Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции в понедельник, 19 декабря. Футболист был в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы. Игрока отстраняли от игр за сборную в 2015 году из-за скандала, связанного с шантажом партнера по команде. Форвард вернулся к играм за Францию только в 2021 году.

На ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, в котором проиграла Аргентине (3:3, по пенальти — 2:4).

Карим Бензема. Бензема ушел из сборной Франции после скандального пропуска ЧМ-2022. Его история — настоящий кошмар

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Карим Бензема
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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