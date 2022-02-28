ФИФА запретила нашей сборной играть дома и называться Россией. Но не пошла на поводу у Польши, Швеции и Чехии

Международная федерация прислушалась к рекомендациям МОК.

ФИФА довольно долго хранила молчание, но в воскресенье все же разразилась заявлением. И оно весьма жесткое.

В нем сообщается, что Бюро совета ФИФА, в которое входят президент Джанни Инфантино и главы всех шести футбольных конфедераций, после консультаций с УЕФА и «в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета» вынесло следующие решения в отношении Российского футбольного союза:

— на территории России не будут проходить международные турниры, домашние матчи команд должны играться на нейтральной территории и без болельщиков;

— ассоциация, входящая в ФИФА и представляющая Россию, должна участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз» (РФС), а не «Россия»;

— в матчах с участием команд РФС не должны использоваться флаг и гимн России.

В заявлении ФИФА говорится, что это «первые немедленные меры». В дальнейшем ФИФА продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями, чтобы определить «любые дополнительные меры или санкции, включая возможное исключение из соревнований, которое будет применено в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится».

При этом ФИФА «приняла к сведению мнение соперников сборной России по стыковым матчам в отборе ЧМ-2022 и будет искать приемлемое решение».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление ФИФА.

«Здесь довольно серьезные санкции. Оснований для того, чтобы лишить сборную названия, формы и флага — никаких не было. Ощущение, что Инфантино пошел на поводу у общественного мнения европейского союза. Будем смотреть. В любом случае это политизированное решение, которое не имеет никакого отношения к спорту», — сказал Колосков «СЭ».

С Вячеславом Ивановичем трудно не согласиться. Очевидно, что на все спортивные институты сейчас оказывается мощнейшее политическое давление, которое усиливают западные СМИ и общественное мнение в Европе.

С учетом этого, можно констатировать, что в ФИФА пока не опустились до полного абсурда, не прогнулись, не пошли на поводу у тех же Польши, Швеции и Чехии, которые отказываются играть с командой Карпина. Российская сборная остается в игре за право поехать в Катар. С флагом или без — от этого мы меньше болеть за наших парней не станем. Прошедшая Олимпиада — тому подтверждение.

Будем надеяться, что до конца марта, когда запланированы стыковые матчи, позиция ФИФА не ужесточиться.