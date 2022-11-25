Унизительное поражение Англии от США! Победный гол забил посудомойщик, СМИ приняли результат за технический сбой

Экскурс в 1950 год.

Уже сегодня сборные США и Англии сыграют во втором туре чемпионата мира в Катаре. Удивительно, но это всего третий матч между командами за всю историю турнира. Еще более удивительно, что в двух предыдущих матчах родоначальники футбола не смогли обыграть сборную, где футболом называют совсем другой вид спорта. И если 1:1 на чемпионате мира 2010 года сейчас мало кто вспоминает, то встреча между этими командами в дряхлом 1950-м — одна из ярчайших страниц в истории ЧМ.

Самый странный ЧМ в истории

29 июня 1950 года стал удручающим днем для британского спорта. Сборная Индии впервые выиграла у англичан в матче по крикету, последняя британская теннисистка выбыла из одиночного разряда на Уимблдоне. Последней каплей стало сенсационное поражение «Трех львов» от США на чемпионате мира. И это был настоящий шок!

Но обо всем по порядку.

Бразильский чемпионат мира 1950 года вообще стал особым турниром. Этот был первый за 12 лет ЧМ (до этого его проводили перед Второй мировой). И в тот момент планета только приходила в себя после масштабнейшей катастрофы, что отразилось и на спорте. До соревнований не допустили Германию и Австрию, в то время как итальянцы спокойно поплыли в Бразилию на пароходе. Отказались от участия СССР, Шотландия, Венгрия, Греция, Турция, Чехословакия, Китай и еще целый ряд европейских стран.

Особенно интересная ситуация вышла у Аргентины, где многие футболисты уехали на заработки в непризнанный ФИФА чемпионат Колумбии. Из-за этого конкурентоспособную команду просто не получилось собрать. В последний момент отказались от поездки на турнир и Португалия с Францией, так что на ЧМ-1950 приняло участие рекордно маленькое число команд — всего 13.

Это отложило отпечаток на формат соревнования. Команды поделили на несколько групп, победитель каждой из которых попадал в финальный квартет. То есть финал и плей-офф даже не предусматривались — чемпионом становилась команда, набравшая больше всех очков в финальной группе (кстати, тогда за победу присуждали два очка, а не три). Чемпионом сенсационно стал Уругвай, спровоцировав в Бразилии резкий рост самоубийств, — так близко к сердцу бразильцы приняли поражение на домашнем чемпионате мира.

Матч сборных Англии и США в 1950 году. Фото Global Look Press

«В футбол не умеют играть только эскимосы и американцы»

Но вернемся к США и Англии, которые попали в одну группу с Испанией и Чили. Англичане рассматривались как одни из главных фаворитов турнира, даже несмотря на травму легендарного Стэнли Мэтьюза. В прессе их называли королями футбола. И не просто так — за пять послевоенных лет англичане одержали 23 победы в 30 играх, а незадолго до старта ЧМ разбили Португалию (5:3) и Бельгию (4:1). Ставки на победу англичан на чемпионате мира принимали 3 к 1.

Совсем другой расклад был у американцев — котировки на их победу принимались 500 к 1. Тут до развития профессионального соккера оставалось еще очень много, а европейский футбол считался странной причудой приехавших в страну мигрантов. Неудивительно, что большую часть той сборной составляли любители: полузащитник Уолтер Бар преподавал в школе, вратарь Фрэнк Борги водил катафалк, а нападающий Джо Гатьенс трудился мойщиком посуды и вообще не имел американского паспорта. Как и еще два футболиста сборной, которые подались на гражданство непосредственно перед стартом ЧМ. Англичане, к слову, после игры пытались давить на этот факт, но ФИФА не пошла на поводу и оставила результат в силе.

Сказать, что англичане с пренебрежением относились к команде США, — не сказать ничего. Daily Express предлагала быстро забить три мяча, чтобы сильно не расстраивать соперника, Daily Mirror прогнозировала двузначный счет, а одна газета вышла и вовсе с такой цитатой: «В футбол сейчас не умеют играть только эскимосы и американцы». А еще писали, что свою сборную Штаты собрали на острове Эллис, крупнейшем месте приема и регистрации мигрантов.

Похожее отношение было и у футболистов. Незадолго до ЧМ Англия обыграла США в товарищеском матче 1:0, после чего английские сборники в открытую глумились над уровнем соперника. Что тут говорить — даже тренер американцев сравнил своих футболистов с овцами, которые идут на убой.

В первом туре Англия грохнула Чили (2:0), а американцы уступили Испании (1:3). «Трем львам» нужно было забирать дежурную победу на крохотном 10-тысячном стадионе в Белу-Оризонти и готовиться к решающей битве за выход в финальную группу с испанцами.

Собравшаяся на стадионе бразильская публика поддерживала США, так как не хотела видеть сильного соперника для своей сборной в решающей стадии. Но, понятное дело, никто и не рассчитывал, что у американцев что-то получится.

Матч сборных Англии и США в 1950 году. Фото Getty Images

Трагичная судьба автора победного гола

Как именно складывалась игра, мы можем судить только по печатным отчетам журналистов. В то время телевидения в Бразилии еще не было, а видео с той игры в хронометраже составляет порядка 20 секунд. Неизвестно даже, что именно англичане реализовали во втором тайме: пенальти или обычный штрафной удар.

Что касается хода матча, то большинство очевидцев сходятся в том, что Англия вела игру и не использовала множество моментов — где-то попадала в каркас, где-то тащил водитель катафалка Борги. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, — встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу США, а единственный гол забил Гатьенс, тот самый посудомойщик без гражданства, с которым партнеры по команде познакомились всего за неделю до старта ЧМ. Джо вообще стал одним из немногих, кто после того ЧМ запустил профессиональную карьеру и даже поиграл в Европе. Но дальнейшая его судьба сложилась трагически. Завершив карьеру в 29 лет, Гатьенс вернулся на родной Гаити, где развивал свой бизнес. Скончался Джо в 40 лет, став жертвой диктаторского режима Франсуа Дювалье, незадолго до смерти Гатьенса объявившего себя пожизненным президентом.

Поражение Англии стало настоящей сенсацией. Обе команды не вышли из группы, набрав по два очка. Ходили слухи, что английские газеты опубликовали отчет о том матче только спустя четыре дня. А какие-то СМИ и вовсе писали о победе со счетом 10:0 или 10:1, так как считали, что при передаче информации произошла опечатка в итоговом счете. Удивительно, но тот матч не вызвал волны восторга в США — репортаж об игре в «Нью-Йорк Таймс» был опубликован лишь на 37-й странице, а игроков той команды внесли в Зал славы американского спорта лишь в 1976 году. Но все же матч вошел в историю — английские СМИ называли его «главным шоком в истории футбола», а в американский фольклор много позже игра вошла как «Чудо на газоне». Правда, важность момента в США осознали лишь десятилетия спустя.

«У нас редко выпадало время для тренировок, в основном за день до игр, — вспоминает американец Уолтер Бар в интервью The Ringer. — Не было и подготовки к турниру, не считая двух выставочных игр. Джо Гатьенс вообще никогда не играл с нами в тренировочных матчах, и о том, что он хороший игрок, мы узнали незадолго до турнира».

Соккер в США так и оставался второстепенным видом спорта, а на следующем чемпионате мира американцы сыграли лишь 40 лет спустя.

«Поразительно, но лишь в 1994 году меня впервые спросили о матче 1950 года, — продолжает Бар. — До того момента никому не было дела. А единственным человеком, встречавшим нас в аэропорту после прилета с чемпионата мира, оказалась моя жена».