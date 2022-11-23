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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Англия никогда не побеждала США на чемпионах мира. Кейн, Беллингем и Сака могут войти в историю

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Англия — США 25 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Букайо Сака.
Фото Global Look Press
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В Катаре встретятся команды разного уровня.

Сборная Англии уже после второго тура группового этапа чемпионата мира может обеспечить себе место в плей-офф. В случае победы над США команда Гарета Саутгейта наберет шесть очков. Правда, за всю историю выступлений на мундиале «Три льва» никогда не побеждали звездно-полосатых.

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Когда состоится и где смотреть матч Англия — США

Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире последить за игрой можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
США

Англия — США: прогноз и ставка на матч ЧМ 25 ноября 2022 года

Сборная Англии была крайне неубедительна в последние месяцы: команда Гарета Саутгейта полностью провалила групповой этап Лиги наций, заняв последнее место в квартете с Венгрией, Германией и Италией. В шести матчах «Три льва» набрали всего три очка (ни одной победы) и забили только четыре мяча. Это на два меньше, чем влетело в ворота Ирана в стартовом матче ЧМ.

Англичане будто переродились. Хейтеры критиковали Саутгейта за решения по составу и игре, а он всем заткнул рты: поставил в состав Магуайра, который отметился голевой передачей и попал в перекладину, а также выбрал схему, разрушившую игру Ирана. Шикарно действовали фланги атаки и крайние защитники. Ну и, конечно же, Кейн в роли плеймейкера стал джокером и неожиданностью не только для соперников, но и для экспертов.

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Сборная Англии показала очень воздушный и вместе с тем агрессивный футбол, чего нельзя сказать о команде США. Американцы шли фаворитами во встрече против Уэльса, но после приличного первого тайма просели физически и в итоге едва не уступили — в конце встречи валлийцы были интереснее, что отразилось, например, в статистике ударов: 3 (0 в створ) у США против 5 (3) у соперника.

Готовность выложиться в течение 90 минут станет важным фактором во встрече с Англией, которая выглядит пока очень свежо. Еще и поэтому «Три льва» идут фаворитами у букмекерской компании БЕТСИТИ: на победу Кейна и Ко можно поставить с коэффициентом 1.59, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех США — за 6.10 (15%).

Букайо Сака. Фото Global Look Press
Букайо Сака.
Фото Global Look Press

Для англичан потенциальная победа над американцами станет исторической: родоначальники футбола еще ни разу не обыгрывали этого соперника на чемпионатах мира. В 1950-м США оказались сильнее на групповом этапе (1:0), и в итоге обе команды пролетели мимо плей-офф. В 2010-м сборным повезло больше — ничья 1:1 не помешала им занять первые два места в квартете. Причем американцы финишировали первыми.

Сейчас англичане выглядят значительно предпочтительнее, а их заявка на ЧМ позволяет Саутгейту безболезненно миксовать игроков. Что уж говорить, если в игре с Ираном на скамейке сидели Грилиш, Трент, Фоден, Рэшфорд и многие другие.

Также игра первого тура показала, что вице-чемпионы Европы соскучились по позитивным эмоциям. Поэтому они не остановятся ни при счете 2:0, ни при 4:0.

Прогноз от «СЭ»: П1 и ТБ 2.5 за 2.55.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
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