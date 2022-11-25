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Сегодня, 19:00

Женам английских футболистов запретили топы и мини-юбки. Они сняли лайнер за миллиард фунтов и отрываются на нем

Отдел фото «СЭ»
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Жены и подруги игроков сборной Англии — птички в золотой клетке.
Место, где ЧМ-2022 в Катаре покажется раем.

Приезд жен и подруг футболистов на чемпионат мира — дело обычное. Но в связи с катарскими обычаями и законами, запрещающими публичное разгульное поведение, распитие спиртных напитков и слишком оголенные части тела, в Футбольной ассоциации Англии придумали способ, как защитить девушек своих игроков от неприятных инцидентов.

Для этого был арендован шикарнейший лайнер стоимостью в миллиард фунтов стерлингов, который находится в оффшорной зоне. Это означает, что на борту не требуется соблюдать строгие законы Катара.

Куризный лайнер MSC World Europa.
Круизный лайнер MSC World Europa.

И на этом плавучем дворце, на котором могут расположиться около 7 тысяч пассажиров, будет чем заняться. В распоряжении гостей 33 бара и ресторана, 6 бассейнов и 14 джакузи, торговый центр с люксовыми брендами, яхт-клуб, спортивный клуб с различными соревнованиями, 5D-кинотеатр более чем на тысячу человек и даже собственная пивоварня.

Верхняя палуба с бассейном. Одним из многих. Фото Getty Images
Верхняя палуба с бассейном. Одним из многих.
Фото Getty Images
Пивовар Тео Муссо заведует на бортовой пивоварне. Фото Getty Images
Пивовар Тео Муссо заведует на бортовой пивоварне.
Фото Getty Images
Внутри плавучего города. Фото Getty Images
Внутри плавучего города.
Фото Getty Images

Самый простой номер стоит 300 фунтов, а за роскошные апартаменты придется выложить до 6 тысяч за ночь. Конечно, подобное смогут себе позволить только обеспеченные клиенты, но можно быть уверенными, что жены и подруги футболистов нужными средствами обеспечены.

Шоу для гостей лайнера проходят ежедневно. Фото Getty Images
Шоу для гостей лайнера проходят ежедневно.
Фото Getty Images
В торговом центре можно найти товары на любой вкус и кошелек. Фото Getty Images
В торговом центре можно найти товары на любой вкус и кошелек.
Фото Getty Images
Обычное времяпровождение гостей на борту. Фото Getty Images
Обычное времяпровождение гостей на борту.
Фото Getty Images

А вот если они захотят покинуть лайнер и сходить на футбол, то одеваться придется скромно. Девушкам запретили даже думать о топиках и мини-юбках и подобрали стилиста, который будет выбирать правильную одежду. Например, девушка Люка Шоу, приехав на матч, выглядит вот так — игровая футболка и обычные штаны. Никаких декольте и загорелых ног.

Люк Шоу со девушкой и ребенком. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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Сборная Англии по футболу
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