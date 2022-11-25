Женам английских футболистов запретили топы и мини-юбки. Они сняли лайнер за миллиард фунтов и отрываются на нем

Место, где ЧМ-2022 в Катаре покажется раем.

Приезд жен и подруг футболистов на чемпионат мира — дело обычное. Но в связи с катарскими обычаями и законами, запрещающими публичное разгульное поведение, распитие спиртных напитков и слишком оголенные части тела, в Футбольной ассоциации Англии придумали способ, как защитить девушек своих игроков от неприятных инцидентов.

Для этого был арендован шикарнейший лайнер стоимостью в миллиард фунтов стерлингов, который находится в оффшорной зоне. Это означает, что на борту не требуется соблюдать строгие законы Катара.

Круизный лайнер MSC World Europa.

И на этом плавучем дворце, на котором могут расположиться около 7 тысяч пассажиров, будет чем заняться. В распоряжении гостей 33 бара и ресторана, 6 бассейнов и 14 джакузи, торговый центр с люксовыми брендами, яхт-клуб, спортивный клуб с различными соревнованиями, 5D-кинотеатр более чем на тысячу человек и даже собственная пивоварня.

Верхняя палуба с бассейном. Одним из многих. Фото Getty Images

Пивовар Тео Муссо заведует на бортовой пивоварне. Фото Getty Images

Внутри плавучего города. Фото Getty Images

Самый простой номер стоит 300 фунтов, а за роскошные апартаменты придется выложить до 6 тысяч за ночь. Конечно, подобное смогут себе позволить только обеспеченные клиенты, но можно быть уверенными, что жены и подруги футболистов нужными средствами обеспечены.

Шоу для гостей лайнера проходят ежедневно. Фото Getty Images

В торговом центре можно найти товары на любой вкус и кошелек. Фото Getty Images

Обычное времяпровождение гостей на борту. Фото Getty Images

А вот если они захотят покинуть лайнер и сходить на футбол, то одеваться придется скромно. Девушкам запретили даже думать о топиках и мини-юбках и подобрали стилиста, который будет выбирать правильную одежду. Например, девушка Люка Шоу, приехав на матч, выглядит вот так — игровая футболка и обычные штаны. Никаких декольте и загорелых ног.