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Сегодня, 10:10

Болельщик «Спартака» Угодник — о фанатах сборных на ЧМ-2026: «Жалкое зрелище»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Болельщик «Спартака», блогер и путешественник, автор канала Ugonikontour Николай Угодник, который три недели провел в Мексике на ЧМ-2026, в интервью «СЭ» поделился мнением о фанатах сборных на турнире.

— Все говорили, что в Монтеррей на Швеция — Тунис прилетят 15 тысяч шведов. Пришла только тысяча — жалкое зрелище. От Туниса — человек сто. Билеты дешевле двух с половиной тысяч долларов я не видел. Для местных это был фетиш, они не продавали места. В России фанатов со всего мира было нереально много, а в Мексике все ограничилось колумбийцами. По организации наш турнир был на голову выше.

Николай Угодник&nbsp;&mdash; о&nbsp;чемпионате мира, Мексике и&nbsp;походах на&nbsp;футбол без билетов.Миллион безумных историй о Мексике, ЧМ и походах на футбол без билетов от болельщика и блогера Угодника

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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