Болельщик «Спартака» Угодник — о фанатах сборных на ЧМ-2026: «Жалкое зрелище»

Болельщик «Спартака», блогер и путешественник, автор канала Ugonikontour Николай Угодник, который три недели провел в Мексике на ЧМ-2026, в интервью «СЭ» поделился мнением о фанатах сборных на турнире.

— Все говорили, что в Монтеррей на Швеция — Тунис прилетят 15 тысяч шведов. Пришла только тысяча — жалкое зрелище. От Туниса — человек сто. Билеты дешевле двух с половиной тысяч долларов я не видел. Для местных это был фетиш, они не продавали места. В России фанатов со всего мира было нереально много, а в Мексике все ограничилось колумбийцами. По организации наш турнир был на голову выше.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.