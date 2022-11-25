Смогут ли англичане впервые обыграть США на ЧМ и кого опасаться Бэйлу. Главные интриги дня

Стартует второй тур.

Уэльс — Иран

После мощной оплеухи от Англии (2:6) Иран встретится с другой британской командой. Уровень футболистов сборной Уэльса ниже, чем у англичан, но персы все равно не фавориты. Команда Гарета Бэйла точно будет рассчитывать на победу, а сам футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» — на статус абсолютной легенды своей страны. К выходу в полуфинал Евро-2016 Бэйл может добавить плей-офф ЧМ-2022, поэтому мотивации у него будет хоть отбавляй. Естественно, важна будет и разница мячей. После ничьей со сборной США логично рассмотреть вариант, при котором Уэльс наберет столько же очков, сколько американцы.

Для Ирана же далеко не все потеряно. Худшее подопечные Карлуша Кейруша пережили, теперь нужно набирать очки. Выхода в плей-офф от Ирана вряд ли кто-то ожидает, но никто не отменял возможность показать своих лучших игроков европейским клубам. А Мехди Тареми, возможно, самое время продолжить презентовать себя для топов. Иранский форвард проявляет себя в «Порту», а в ворота сборной Англии отгрузил дубль. В «Манчестер Юнайтед» как раз нужен забивной форвард, нужно всего лишь показать лучшую игру против Уэльса и США.

Мехди Тареми (сборная Ирана). Фото Global Look Press

Катар — Сенегал

Игру хозяев в стартовом матче турнира не высмеивал только ленивый, в то время как Сенегал в первом туре без главной звезды Садио Мане боролся на равных с Нидерландами и уступил только из-за двух мячей в самой концовке встречи. Катар под руководством Феликса Санчеса любит играть первым номером, стараясь походить на Испанию времен Хави. Не зря же каталонский специалист несколько лет возглавлял ведущий клуб страны. Однако в первом туре мы увидели, насколько велика пропасть между оригиналом и пародией. Так что наверняка и в этой встрече хозяевам турнира придется играть вторым номером.

Эквадор без особых проблем разобрался с Катаром, теперь это же надо повторить Сенегалу, иначе борьбы за плей-офф не выйдет. Без Мане с реализацией у чемпионов Африки уже возникли проблемы, против самой слабой команды в группе такой роскоши подопечные Алиу Сиссе себе не смогут позволить.

Нидерланды — Эквадор

Голландцы — одни из теневых фаворитов турнира. Как и подобает топовой сборной, «оранье» начали скромно, зато добились результата. Однако местные болельщики вправе рассчитывать на более зрелищное выступление от своей команды во втором туре с Эквадором. Тем более нужно решать задачу выхода в плей-офф.

Южноамериканцы выглядят не слабее Сенегала, да и мальчиками для битья в играх с топами их не назвать. В этом году Эквадор уже разделил очки с Аргентиной (1:1) и Бразилией (1:1). И нельзя сказать, что в этих матчах парни Густаво Альфаро закрывались ради достижения результата, это не их стиль. Хотя так не скажешь только по результатам: эквадорцы не пропускают на протяжении 7 последних матчей, а сами забили только 4 гола, два из которых с пенальти.

И все же не стоит напрягаться из-за хорошей обороны сборной Эквадора. Нидерланды в последний раз уходили с поля без гола в 1/8 финала Евро-2020 с Чехией (0:2), с тех пор оранжевые забили в 16 встречах подряд. К тому же на стадионе «Халифа», где пройдет матч, пока забивали все команды: Англия, Иран, Германия и Япония. Ждем продолжения приятной традиции.

Харри Кейн (сборная Англии). Фото Global Look Press

Англия — США

Главная игра дня припасена на позднее время. Противостояния Англии и США интересны в любых видах спорта, футбол — не исключение. Вы удивитесь, но англичане ни разу не обыгрывали американцев в рамках чемпионатов мира. Встречались команды лишь дважды: победа США 1:0 в далеком 1950 году и ничья 1:1 в 2010-м. Тот мирный исход оставил родоначальников футбола при равном количестве очков и одинаковой разнице мячей на втором месте в группе. Американцы забили больше (четыре гола против двух английских), благодаря чему избежали встречи с Германией в 1/8 финала турнира в ЮАР. Англичане до сих пор в ярости из-за не засчитанного гола Фрэнка Лэмпарда в ворота немцев при счете 1:2.

В Катаре повторение этой ситуации уже невозможно, потому что в первом туре команды выступили по-разному, но вряд ли команда Гарета Саутгейта недооценит США. Тем более что многие американские футболисты играют в АПЛ, поэтому их возможности знакомы англичанам. Такой легкой прогулки, как с Ираном, у «Трех львов» точно не будет, техничные и быстрые игроки США способны держать оборону соперника в тонусе на протяжении всего матча. Будем надеяться, мы не увидим типичную версию сборной Англии при Саутгейте хотя бы еще раз.