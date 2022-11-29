«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него, ФИФА — против

В трендах соцсетей отсылка к Марадоне.

После победы сборной Португалии над Уругваем (2:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022 главный фокус медиа и общественности — на первом голе, который записан на Бруну Фернандеша. При этом Криштиану Роналду считает, что он последним коснулся мяча, так что авторство принадлежит ему.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Датчик в мяче указывает, что Роналду не касался мяча

История вышла далеко за пределы обычной дискуссии. Федерация футбола Португалии направила в ФИФА доказательства того, что первый мяч забил Криштиану. Об этом сообщил в эфире El Chiringuito журналист Эду Агирре, который дружит с форвардом.

ФИФА сегодня днем отреагировала на этот запрос и сообщила, что датчики внутри мяча позволили оценить, было ли касание Роналду. Вердикт ФИФА — мяч после подачи Бруну никого не коснулся.

«Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом. Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе», — сказано в заявлении.

Сам Роналду уверен, что коснулся мяча. Как пишет O Jogo, в телетрансляцию попали слова нападающего по этому поводу: «Касание было. Мяч коснулся меня!»

А Бруну, на которого записан гол, заявил, что ему показалось, будто касание головы Роналду все-таки было.

— Что случилось с первым голом? Он ваш или нет?

— Не думаю, что это правда важно. В моменте мне показалось, что Криштиану коснулся, а я отдал голевую. Но надо думать о матче против Кореи.

Роналду пожаловался Пирсу Моргану: «Дажу Бруну согласен»

Журналист Пирс Морган, которому Роналду дал скандальное интервью перед ЧМ о проблемах в «МЮ», требует в своих соцсетях записать гол на Криштиану.

После матча ему написал португалец: «Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча. Даже Бруну согласен», — написал Морган.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Многие сходятся во мнении, что если Роналду и коснулся мяча, то волосами. В зарубежные тренды соцсетей даже попал хештег «Волосы бога» — отсылка к «Руке бога» Диего Марадоны.

Криштиану Роналду.

Самую яркую оценку эпизоду с этим голом дал обозреватель The Mail Оливер Хот.

«Роналду так отчаянно хочет присвоить себе не свой гол, что это довольно забавно. Вы бы смогли протиснуть двухэтажный автобус через щель между его головой и мячом».

Эксперт на немецком телевидении и бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер тоже удивляется поведению Роналду: «Он всегда выглядит обиженным, но это не его гол. Я бы на его месте подошел к Бруну и сказал: «Партнер, отличный кросс, это твой гол, поздравляю». Но он не может этого сделать, и это немного обидно».

Другой экс-игрок сборной Германии и бывший партнер Роналду по «Реалу» Сами Хедира объяснил реакцию португальца: «Роналду просто борется за каждый гол, он не хочет потерять ни один из мячей на своем счету. Это его эго. Но это, вероятно, то, что помогло ему выйти на такой уровень».

Для Роналду этот гол был бы важен, поскольку стал бы девятым на чемпионатах мира, что сделало бы его лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ. Пока же у Криштиану столько же мячей, сколько и у легендарного Эйсебио.

Кстати, обойти Лео Месси, у которого тоже восемь голов на ЧМ, португальцу пока также не удалось.