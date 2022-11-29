На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?

Опытнейший судья матча Португалия — Уругвай (2:0) в конце игры допустил необъяснимую ошибку, которая может стоить ему дальнейшей карьеры.

Что произошло

На 89-й минуте встречи второго тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Уругвай (2:0) арбитр Алиреза Фагани, находившийся в хорошей позиции, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота уругвайской команды. Но уже вскоре после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и непродолжительного просмотра видеозаписи опытнейший судья почему-то изменил свое решение и наказал Хосе Хименеса пенальти.

В том моменте Бруну Фернандеш отправил мяч между ногами уругвайца. Хименес, падая, начал опираться на левую руку, что было вполне естественным движением, и коснулся мяча. Рука шла вертикально вниз. Не в сторону. Шла в упор. Не было попытки загрести мяч ладонью, сыграть в него, изменить рукой направление его движения. Мяч слегка задел несколько пальцев.

Правило и трактовки

Судейские эксперты из разных стран не могут понять, зачем Фагани пошел на поводу у ВАР Аль-Марри. Всю ночь после матча в разных соцсетях на разных языках публиковались объяснения, что пенальти следовало бы назначить, если бы, к примеру, контакт мяча произошел с правой рукой (локтем, кистью) Хименеса, а она была бы задрана или отставлена в сторону и увеличивала бы площадь тела.

Но за контакт мяча с левой рукой, находящейся в естественном положении (когда она идет в упор), 11-метровый удар не назначается! Это действие не считается фолом — оно не наказуемо.

Версия в оправдание

Появилась интересная версия, которую можно считать попыткой оправдать австралийского иранца (Фагани давно уехал из своей страны и работает в Австралии).

Мол, действительно защитник пошел рукой в упор и по правилам и рекомендациям это не наказуемый контакт руки с мячом. Но Хименес прервал выход соперника один на один с вратарем. И потому это фол.

Мысль, конечно, интересная. Но есть вопросы.

1. Почему тогда катарский ВАР показал коллеге только один ракурс — со спины защитника? Почему не был показан общий план, на котором видно, кому адресовался пас Бруну Фернандеша и как располагался на поле тот, кому направлялся мяч, относительно уругвайцев?

2. Если это срыв перспективной атаки или лишение соперника явной возможности забить гол, где дисциплинарные санкции в отношении Хименеса? Почему тогда Фагани не вынес ему предупреждение или не удалил с показом красной карточки?

Судья вообще вел себя очень странно. Словно его ударили по голове (словесно), словно он не хотел наказывать Хименеса, но был вынужден это сделать. Посмотрите, как он назначил пенальти — уже пройдя большое расстояние от монитора и ткнув в направлении 11-метровой отметки крючкообразным жестом через плечо Суареса.

Пример из РПЛ

Похожий случай был в чемпионате России-2022/23. На 77-й минуте матча первого тура «Ахмат» — «Спартак» (1:1) Владислав Безбородов принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В площади их ворот после прострела Квинси Промеса действительно произошел контакт мяча с правой рукой защитника грозненской команды. Но эта рука не была задрана вверх или отставлена в сторону. Игрок «Ахмата» падал, его рука находилась в сантиметрах от земли и шла в упор — он собирался опереться на нее. По правилам оснований для пенальти в такой ситуации нет. Безбородов был прав.