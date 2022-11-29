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Денис Казанский: «В матче Иран — США жду удалений. Ставлю 70 на 30, что американцы вылетят»

Александр Кружков
Обозреватель
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Сборная Ирана по футболу.
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.
Фото AFP
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Каземиро.
Фото Reuters
Аксель Витсель.
Фото Reuters
Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters
Сборная Хорватии на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Испания — Германия — 1:1. Томас Мюллер и Педри.
Фото AFP
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Популярный телекомментатор — об итогах второго тура ЧМ-2022.

Блиц

— Начинаем с блица. Что во втором туре ЧМ-2022 особенно удивило?

— Миллиметр имени Криштиану Роналду в матче с Уругваем. И ситуация с марокканским вратарем в игре с Бельгией. Яссин Буну вышел на разминку, был с командой во время исполнения гимна, а потом внезапно исчез. И уже на общем фото перед стартовым свистком место Буну занял Мунир Мохамеди. Но даже потеря основного голкипера не помешала Марокко выиграть всухую.

— Что огорчило?

— Качество игры сборной Японии в матче с Коста-Рикой. Ну и, как следствие, результат — 0:1. Теперь у команды Хадзимэ Мориясу минимальные шансы выйти из группы.

— А что насмешило?

— Хорватско-канадская пикировка. После поражения от Бельгии Джон Хердман, тренер сборной Канады, сказал своим игрокам: «Мы ****** [поимеем] Хорватию!» В ответ загребский таблоид опубликовал на обложке коллаж. Обнаженный Хердман, рот и пах прикрыты флагами в форме кленового листа. Рядом надпись: «У тебя есть язык. Но есть ли у тебя яйца?»

— Герой тура?

— Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг. Именно он, сравняв счет в матче с Испанией, спас немцев от вылета. Да и гол забил классный.

— Фраза тура?

— Признание полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне: «У нас нет шансов на победу в ЧМ-2022, мы слишком старые». Он прав. Матч с Марокко это подтвердил.

Аксель Витсель. Фото Reuters
Аксель Витсель.
Фото Reuters

Стагнация

— У Бельгии действительно в бой идут одни старики. И все-таки не ожидал, что они на марокканцах споткнутся.

— А я накануне ЧМ-2022 говорил вам в интервью, что не верю в сборную Бельгии. Она уже с ярмарки едет. Потому что последние несколько лет вообще не меняется. И это не стабильность — стагнация!

— Грустно.

— Пик сборной был четыре года назад — в России. Возможно, у Роберто Мартинеса оставались иллюзии, что команда сложена идеально. Но в итоге Бельгия с чемпионата мира уплывает. Да, теоретически еще не все потеряно — достаточно обыграть в последнем туре Хорватию. Но такой расклад мне кажется маловероятным.

— Чем марокканцы хороши?

— Уже в стартовом туре с Хорватией продемонстрировали порядок и класс. С Бельгией смотрелись еще лучше. Терпение, отличная игра в каждой линии, великолепная реализация моментов. Марокко и в плей-офф может шороху навести. Там собраны исполнители высокого уровня.

Футболисты сборной Бельгии. Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

— Например?

— На флангах обороны — Мазрауи из «Баварии» и Хакими из «ПСЖ». В центре — Саисс, автор первого гола в ворота бельгийцев. Опытнейший защитник, шесть сезонов провел в АПЛ, теперь в «Бешикташе». В опорной зоне отмечу Амрабата из «Фиорентины», в атаке — Зиеша из «Челси», Эн-Несери из «Севильи» и Абухляля, который регулярно забивает за «Тулузу», а сейчас и Бельгию окончательно похоронил. Валид Реграги, тренер марокканцев, за два с половиной месяца, что управляет процессом после увольнения Вахида Халилходжича, склеил всю эту мощную компанию, сложилась химия, и вот результат — уже четыре очка!

— И ни одного пропущенного мяча.

— Причем с разными вратарями! А ведь африканцам на старте противостояли полуфиналисты ЧМ-2018! В успехе сборной Марокко нет ничего случайного. Она вполне может повторить историю 1986-го, когда вышла из группы с первого места, опередив Англию, Польшу и Португалию. А сгорела в 1/8 финала немцам и Маттеусу, который на 88-й минуте забил единственный гол.

Сборная Хорватии на ЧМ-2022. Фото Reuters
Сборная Хорватии на ЧМ-2022.
Фото Reuters

Хорватия

— Вы изначально не верили в бельгийцев, а я — в хорватское сборище ветеранов. Но те, в отличие от Витселя и Азара, пока держатся бодряком.

— Вы заблуждаетесь, ставя знак равенства между этими командами. Если у Бельгии куча кадровых проблем, возрастная защита и в центре поля все завязано на одном Де Брейне, то у Хорватии средняя линия гораздо интереснее. Да, Модричу уже 37, но Брозович, Ковачич и Пашалич моложе, а главное, по-прежнему в порядке. В центре обороны выделяется 20-летний Гвардиол, на левом фланге — 24-летний Соса... Нет-нет, Хорватия — это не Бельгия номер два.

— Дерзкие слова Джона Хердмана разозлили не только хорватских репортеров, но и сборников?

— Разумеется! На больших турнирах такие вещи не просто дают дополнительную мотивацию, они служат установкой на игру. Даже необязательно разбирать соперника на молекулы. Зачитай все, что наговорили в адрес твоей команды, и она будет готова разорвать кого угодно.

— Что хорваты и сделали. 4:1!

— Ну а Хердман... Слишком уж по-киношному подошел он к установке. Но Голливуд для игры, а не для слов. Пусть и уверяет, что о своем высказывании не жалеет, запоминается последнее. В данном случае — счет на табло.

Лионель Месси после гола в&nbsp;матче Аргентины с&nbsp;Мексикой (2:0). Месси сравнялся с Марадоной, гол-фантом Роналду, Франция, Бразилия и Португалия в плей-офф: события ЧМ-2022

Ремейк

— В воскресенье Бельгия с Марокко и «Зенит» со «Спартаком» играли в одно время. Какой матч смотрели вы?

— Оба! Один по телевизору, второй — в компе.

— Уровень футбола — небо и земля?

— Ну нет! На чемпионате мира скорости другие, зато концовка в Кубке России все компенсировала.

— Впечатление?

— Жуть! Ремейк Раменского. Но я не поклонник мордобоя на футбольном поле. Мне тяжело было на это смотреть. Андрей Мостовой потом говорил в интервью, что спартаковцы весь матч провоцировали игроков «Зенита». С поля виднее, но в трансляции и намека не было. То, что произошло на последних минутах, стало полной неожиданностью.

— Разобрались, кто был зачинщиком?

— Барриос и Промес. Не сдержались, устроили стычку, из которой и возгорелось пламя. Народ со скамейки прыгнул на поле, пошел настоящий микс-файт... Кошмар!

— После этого многие сразу полезли в интернет — выяснять, когда «Зенит» и «Спартак» сойдутся вновь, уже в рамках чемпионата.

— Да, теперь 7 мая 2023-го — «красный день календаря»! Мало того что обе команды в чемпионской гонке, так еще и разогрев перед очной встречей удался. Правда, мне он не по душе. Абсолютно таблоидная история. А хочется говорить об игре.

Испания — Германия — 1:1. Томас Мюллер и Педри. Фото AFP
Испания — Германия — 1:1. Томас Мюллер и Педри.
Фото AFP

Шахматы

— Тогда возвращаемся к ЧМ-2022. Как вам центральный матч второго тура?

— Испания — Германия? У этих сборных была одна цель — не проиграть. О победе думали в последнюю очередь. Если команды выходят без чистых нападающих, ждать фейерверка точно не стоит. Забавно, что когда их выпустили на поле, оба сразу забили. Сначала Мората, потом Фюллькруг.

Джамал Мусиала. «Не соглашусь с Маттеусом. Мусиала — не следующий Месси. И не Мбаппе». Корнеев — о матче Испания — Германия

— Исчерпывающе.

— Сравнивать футбол с шахматами — моветон. Но тут аналогия напрашивается. Пошли е2-е4 — и все, на час с копейками зависли над доской, размышляя над следующим ходом. Пока Альба не отыскал в штрафной Морату. А дальше — атакующие замены, игра раскрылась, и к концу матча мы уже увидели настоящую рубку.

— Лучше поздно, чем...

— Надо понимать, что стилистически обе сборные последнего времени воспитаны клубным футболом Пепа Гвардиолы. Этот футбол как раз предполагает вот такое умное авторское кино. В которое нужно вдумываться, всматриваться. Не берусь осуждать тех, кто назовет его скучным. Но свои поклонники есть и у высокоинтеллектуальной игры, которую мы наблюдали первые 60 минут в матче Испания — Германия.

— Ситуация в группе Е запутанная. Кто же пробьется в плей-офф?

— Я на сто процентов уверен в испанцах. И на 80 — в немцах. Для них не проблема победить Коста-Рику с разницей в два мяча. Но если рассуждать глобально, нынешняя сборная Германии — продолжение той команды, которая грустно выступила на ЧМ-2018. Мне кажется, и в Катаре котировать ее высоко не имеет смысла.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Мбаппе

— Велика вероятность, что уже в 1/8 финала встретятся Аргентина и Франция. Кто из них на данный момент выглядит предпочтительнее?

— Франция! Она сейчас летучая. Во многом благодаря Мбаппе, который в невероятной форме. Ты следишь за каждым его движением на поле и получаешь море удовольствия. Скорость, пластика, техника, мысль, исполнение... Все атрибуты игрока, которого скоро будем называть великим. Пока в Катаре он самый яркий, затмил и Месси, и Криштиану. Впрочем, Лео постепенно набирает обороты — как и вся сборная Аргентины.

— Так вам бы хотелось увидеть битву Месси и Мбаппе уже в первом раунде плей-офф?

— Мне вообще все равно, как сложится турнирная сетка. В этом плане я фаталист. Прекрасно понимаю тех, кто мечтает о финале Португалия — Аргентина. Чтобы Криштиану и Месси наконец решили между собой, кто из них круче. Лео против Кильяна — тоже здорово. Ну а если им суждено встретиться на ранней стадии — что ж...

— Се ля ви.

— Вот-вот. Влиять на это бессмысленно. Знаем миллион примеров в истории футбола и хоккея, когда кто-то пытался подобрать себе соперника в матчах на вылет — и чем все заканчивалось. Думаю, ни Франция, ни Аргентина подобными фокусами заниматься не будут. По крайней мере настрой должен быть таким. Если нет — титул точно не выиграешь.

— Вам жаль, что первый гол Португалии в ворота Уругвая записали не на Криштиану Роналду?

— Слово «жалость» здесь неуместно. Повторы дают понять, что мяча он не коснулся. Значит, автором гола становится Бруну Фернандеш — лучший игрок матча. Все справедливо. А за Криштиану не переживайте. Не сомневаюсь, в Катаре он забьет свой девятый мяч и догонит легендарного Эйсебио по количеству голов за сборную Португалии на чемпионатах мира. Возможно, это случится в ближайшем туре.

— Не исключено. Вон даже арбитры Португалии благоволят — второй раз подряд забивает с «левого» пенальти.

— Да, пока ей везет. Ну а судьи, которые работали на матче Португалия — Уругвай, включая тех, кто сидел на ВАР, подписали себе приговор и прощание с ЧМ-2022. Падающий Хименес касается мяча опорной рукой, она в естественном положении — на мой взгляд, это не 11-метровый.

Каземиро. Фото Reuters
Каземиро.
Фото Reuters

Каземиро

— Бразилия в Катаре кажется неуязвимой?

— Да. Вот сейчас ее соперником была сборная Швейцарии — терпеливая, цепкая, надежно играющая в обороне. Но бразильцы справились и без Неймара. Я уже отмечал — нет от него у команды прежней зависимости. В понедельник в решающий момент на сцену вышел человек, которого сам Неймар назвал лучшим полузащитником мира. И Тите на пресс-конференции эти слова подтвердил.

— Вы о Каземиро?

— Ага. В этой команде он главный элемент, связующее звено между защитой и атакой. Если у Аргентины все строится на Месси, то у Бразилии ключом к игре считаю Каземиро. Он и помог роскошным ударом вскрыть насыщенную швейцарскую оборону.

— Бразилия и Португалия уже обеспечили себе пропуск в плей-офф. Кто составит им компанию — соответственно в группе G и H?

— Априори больше шансов у Швейцарии и Ганы, которые набрали по три очка. У конкурентов — на два меньше. Особенно интригует противостояние Ганы и Уругвая. Ух, какая будет заруба! В Камерун и Корею веры мало. Правда, мы не знаем масштаб ротации у португальцев и бразильцев. Она может серьезно повлиять на турнирный расклад.

— Ваши-то симпатии на чьей стороне?

— Буду болеть за Гану, которая в Катаре показывает яркий футбол. Чего не скажешь об Уругвае. Ну и надеюсь, что Сербия обыграет Швейцарию.

Футболисты сборной Англии. Фото Reuters
Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters

Англия

— Из тех, кто лидирует в своих группах, сборная Польши — самая унылая?

— Англия недалеко от нее ушла. Смотришь и поражаешься — как при таком количестве умных, искрящих исполнителей можно по доброй воле играть на 0:0? Где атака? Откуда у Гарета Саутгейта тяга к крайне острожному, скучному футболу? Почему на скамейке прописались Фоден и Трент? Но это с одной стороны.

— А с другой?

— Как раз с Саутгейтом и его суровым прагматизмом Англия добралась до полуфинала ЧМ-2018, потом и до финала Евро. А если в Катаре все повторится? Главный критерий — результат!

Футболист сборной США Уэстон Маккенни. Иран и США сразятся за выход в плей-офф, Катар может устроить сенсацию. Что решается сегодня на ЧМ-2022

— С Ираном-то в первом туре отожгли.

— Иран подкосила ранняя замена из-за травмы основного вратаря Бейранванда. Его сменщик Хоссейни, мягко говоря, не выручил. Вот англичане и покуражились. Зато в матче с США была выдающаяся скука!

— Меня под такой футбол едва не сморило. А вас?

— Мне больше повезло. Был в это время в Петербурге, обсуждал с коллегами-телевизионщиками работы в конкурсе «ТЭФИ-Регион». Футбол на телефоне включил без звука. Периодически посматривал на экран, но быстро убедился, что ничего интересного там не происходит.

— Теперь о поляках.

— При Паулу Соузе они играли иначе. Казалось, и на ЧМ-2022 будет что-то любопытное. В атаке Левандовски с Пентеком, под ними Крыховяк, рядом Зелиньски, Шиманьски... Но Соуза ушел, назначили Михневича. А он ставит простой футбол. На первом плане не ажурные комбинации — результат. Так что нынешняя Польша довольно предсказуема — во всех смыслах.

— Чего ждете от матча Иран — США?

— Удалений!

— У Ирана?

— Думаю, обе сборные доиграются до красных карточек. Все к этому располагает — особенно с учетом того, какая геополитическая интрига вшита в игру. У нее совершенно не футбольный подтекст.

— О да!

— Давно такого не было. Разогрев перед игрой Хорватия — Канада теперь может показаться жалким кривляньем. Медиакоманда американцев подкорректировала флаг Ирана, убрав с него эмблему Исламской Республики — в поддержку протестов в этой стране. Все вопросы к тренерам накануне матча не про футбол, а про политику...

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш. Фото AFP
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.
Фото AFP

— Кто же шагнет в плей-офф?

— Иран сейчас хорош. Помимо запредельной мотивации на его стороне и сумасшедшая поддержка болельщиков. В Катаре их очень много, они реально добавляют команде энергии, гонят ее вперед. А ситуацию в сборной США описал Эрик Виналда. Помните такого?

— Конечно. Легенда соккера.

— Да. Цитирую: «Проблема американского спорта в идее — «Победим в следующий раз». Нет вылета и повышения в классе. Поражения дают вознаграждение. Например, драфтом. В решающие моменты мы не знаем, как победить. Мы не привыкли к этому, пытаемся не проиграть. Вот и получаем, что заслужили, — ничью».

— Значит, ваш фаворит — Иран?

— Да. Ставлю 70 против 30, что именно он и попадет в плей-офф.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
Денис Казанский
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