Скандал на ЧМ в Катаре: хорватская болельщица показала огромную грудь и теперь ее призывают арестовать
Причиной возмущения катарцев стало то, что модель пришла поддержать команду своей страны в весьма откровенном наряде. «Мисс Хорватия-2016» одела облегающее платье с грубочайшем вырезом. Девушку моментально стали осуждать в соцсетях за неуважение к мусульманам, и теперь ей даже грозит арест.
Кнолль посщала также чемпионаты мира в Бразилии в 2014 году и в России в 2018.
Сама хорватка раскритиковала организаторов ЧМ в Катаре.
«Это катастрофа. Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мне повезло и я могу поддержать сборную Хорватии. Теперь понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — сокрушается Кнолль.
Однако не всем понравился внешний вид хорватской болельщицы. Многие жители Катара вообще призвали запретить Кнолль посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».
«Это кем нужно быть, чтобы не уважать чужую культуру»
«Ее нужно арестовать. В следующий раз будет думать».
«Тут тебе не Европа. Нужно уважать других людей, а не выставлять свои шары напоказ»
Помимо футбольных матчей Ивана является частым посетителем и на других спортивных соревнованиях, привлекая внимание других фанатов своими откровенными образами.
Источник фото: соцсети