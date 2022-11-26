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Скандал на ЧМ в Катаре: хорватская болельщица показала огромную грудь и теперь ее призывают арестовать

Отдел фото «СЭ»
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Ивана Кнолл.
Фото Соцсети
В центре очередного скандала на чемпионате мира в Катаре стала болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль.

Причиной возмущения катарцев стало то, что модель пришла поддержать команду своей страны в весьма откровенном наряде. «Мисс Хорватия-2016» одела облегающее платье с грубочайшем вырезом. Девушку моментально стали осуждать в соцсетях за неуважение к мусульманам, и теперь ей даже грозит арест.

Ивана Кнолл. Фото Соцсети

Кнолль посщала также чемпионаты мира в Бразилии в 2014 году и в России в 2018.

Сама хорватка раскритиковала организаторов ЧМ в Катаре.

«Это катастрофа. Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мне повезло и я могу поддержать сборную Хорватии. Теперь понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — сокрушается Кнолль.

Ивана Кнолл. Фото Соцсети

Однако не всем понравился внешний вид хорватской болельщицы. Многие жители Катара вообще призвали запретить Кнолль посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

«Это кем нужно быть, чтобы не уважать чужую культуру»
«Ее нужно арестовать. В следующий раз будет думать».

«Тут тебе не Европа. Нужно уважать других людей, а не выставлять свои шары напоказ»

Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети

Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети

Помимо футбольных матчей Ивана является частым посетителем и на других спортивных соревнованиях, привлекая внимание других фанатов своими откровенными образами.

Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети
Ивана Кнолл. Фото Соцсети

Источник фото: соцсети

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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