Фишки церемонии открытия ЧМ-2022: выступление Фримена, реабилитация Забиваки и корейская суперзвезда вместо отказавшейся Шакиры

Собрали основные моменты.

ЧМ-2022 в Катаре уникален по многим причинам. Исключительной получилась и церемония открытия турнира.

В отличие от Олимпиад, обычно это довольно проходное и совершенно не запоминающееся мероприятие между разминкой команд и стартовым свистом: 15-20 минут незамысловатой групповой хореографии, звездный артист исполняет официальную песню мундиаля, официальные лица говорят пару полагающихся случаю речей. Мы помним 5:0 в «Лужниках» в матче России и Саудовской Аравии четыре года назад, но то, что было до матча, не вспомнит, похоже, никто.

В Катаре же организаторы подготовили полноценную церемонию, которая прошла еще до разминки играющих команд, длилась около 30 минут и по зрелищности в целом напоминала открытие Олимпиад. Получилось красиво и довольно удачно.

Ниже — основные моменты церемонии.

1. Матч открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором проходил на стадионе «Аль Бейт», который по форме напоминает традиционный бедуинский шатер — в этом и был замысел архитекторов. Такой шатер — символ дома, который может быть где угодно, и гостеприимства. Один из основных мотивов церемонии: показать единство всех людей, несмотря на различия в цвете кожи, культуре и так далее.

Первый важный эпизод: диалог между знаменитым голливудским актером Морганом Фрименом и одним местным общественным деятелем, спортсменом-паралимпийцем. Они говорили, что этот чемпионат мира открыт для всего мира, и об эмоциях, которые всех нас объединяют.

Морган Фримен и Ганим Аль-Муфта. Фото AFP

2. Парад маскотов. На поле были все талисманы чемпионатов мира, начиная с дебютного — львенка Вилли с ЧМ-1966. Важнейший для России момент — в параде участвовал и Забивака — маскот ЧМ-2018. Его несколько раз показали в трансляции крупным планом.

Дело в том, что к жеребьевке финального турнира ЧМ-2022, которая прошла 1 апреля, ФИФА подготовила небольшой мультфильм о городе, в котором живут все маскоты с прошлых турниров. И там не было Забиваки — он ни разу не попал в кадр. Теперь, получается, ФИФА и организаторы церемонии открытия реабилитировали его.

Маскоты чемпионатов мира. Фото Reuters

3. Песни, разумеется, тоже были. Главный момент — выступление корейской суперзвезды Чон Джон Гука. 25-летний исполнитель — один из участников бойз-бенда BTS, настоящих легенд кей-попа, и он невероятно популярен во всем мире. Чон Джон Гук исполнил композицию Dreamers («Мечтатели»), написанную специально к ЧМ-2022. Во второй части песни к нему присоединился местный катарский певец Фахад Аль-Кубаиси — звезда в арабском мире.

Интересно, что ожидалось выступление Шакиры, однако колумбийская звезда и экс-супруга Жерара Пике отказалась за четыре дня до церемонии. Свое решение она мотивировала личными причинами. Одна из версий — критика в социальных сетях, которой подверглась Шакира. Организаторы также приглашали британских исполнителей Дуа Липу и Рода Стюарта, но они сразу ответили отказом. Причина — нарушение прав человека в Катаре.

Чон Джон Гук. Фото Reuters Фото Reuters

4. Один из самых трогательных моментов церемонии случился в самом конце. На большом экране показали старое видео, на котором отец нынешнего эмира Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани — Хамад бин Халифа Аль-Тани — играет в футбол с какими-то ребятами где-то в катарской пустыне. Видео, очевидно, было взято из архива королевской семьи, и его демонстрация, кажется, стала сюрпризом для Хамада бин Халифы. Его сын достал старую футболку, в которой тот играл, а отец оставил на ней свой автограф.