Нидерланды — Аргентина, Франция — Англия. Рабинер — о четвертьфиналах мечты

Обозреватель «СЭ» рецензирует результаты первых дней 1/8 финала ЧМ-2022.

Время сенсаций, кажется, закончилось на групповой стадии — их было столько, что лимит исчерпан. И слава богу — пора начинать писать шедевры на века. Нас уже ждут два топовых четвертьфинала. Нидерланды — Аргентина и Франция — Англия.

Не буду рассуждать о них в категориях «фавориты» и «андердоги». На этом уровне их уже нет. Скажу о впечатлениях.

10.12.2022 | Англия — Франция

Франция: самые яркие, с лучшим игроком турнира

Самые зрелищные — французы. И у них ярчайший игрок турнира — пока за километр от остальных. В плей-офф они ничуть не уступили по красоте себе образца группового турнира. А Килиан Мбаппе, кажется, только набирает. Он и забивает фантастические голы, причем удары сумасшедшей силы и точности даются ему феноменально легко; и отдает решающие передачи, как вчера на Оливье Жиру — лучшего снайпера в истории сборной Франции, опередившего самого Тьерри Анри.

Продолжает прекрасно работать находка Дидье Дешама с Антуаном Гризманном — плеймейкером. Нельзя оставлять без внимания Усмана Дембеле на противоположном от Мбаппе краю: парень способен обвести полкоманды и прострелить точно в ногу. На стандартах попробуй сдержи Адриена Рабьо. В воротах — Уго Льорис.

У «Трехцветных» вопрос лишь по поводу опыта обороны в решающих матчах, а еще из-за травм может не хватить скамейки. Поэтому Дешам и выпустил полностью второй состав на Тунис. Но пока признаков утомления не видно. Все, как и прежде, легко и изящно.

Коди Гакпо и Луи ван Гал. Фото Reuters

Нидерланды: ставка на мощную оборону, гол после 19 передач, игра за ван Гала

Нидерландцы и англичане чем-то напоминают друг друга. Вроде бы стабильно красивой игры и нет (она вообще есть пока только у французов), а все голы — прекрасны, забиты после отличных розыгрышей; и в 1/8 их по три, то есть много. Предельная эффективность, нет никакого искусства ради искусства.

С другой стороны, тот же первый гол Америке, забитый Мемфисом после 19 передач, шесть (!) из которых обостряющие, — разве это не искусство? Я спрашивал о нем Дэви Классена, и он с гордостью ответил: «Идеальный гол». И ведь действительно — комбинационное совершенство.

Также преимущество Нидерландов — тренер. Матерый, харизматичный, прошедший в футболе все, нескучный в свои за 70, умеющий брать давление на себя, предельно открытый и честный с игроками. Болезнь тоже создает особую эмоцию. Голландцы не устают повторять, что играют для Луи ван Гала.

Вот, например, что сказал после матча с США Дейли Блинд, когда его спросили о состоянии тренера:

— Конечно, мы всегда помним об этом. С самого первого дня, когда мы узнали про рак — отдавались на поле без остатка. Тренер даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь. Все уважают ван Гала. Он никогда не меняется. Рады, что он с нами. Это прекрасная личность. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче.

Оборона Нидерландов — почти совершенство. Конкуренция сзади (чего не скажешь о группе атаки) такая, что де Лигт присел на лавочку. Как и в 2014-м, ван Гал ушел от традиционных «оранжевых» 4-3-3 к схеме с тремя центральными защитниками, и в Голландии это может позволить себе только он. В тот заход все привело к полуфиналу. Сейчас он тоже вряд ли кого-то удивит.

Гарет Саутгейт и Маркус Рэшфорд. Фото Reuters

Англия: кажется, Саутгейт нашел баланс

Между 12 голами Англии, тремя крупными победами в четырех матчах и всеми разговорами о скучном футболе Гарета Саутгейта есть некоторое противоречие, не находите? Хотя со Штатами «львы» и играли уныло, но такой матч был только один. А все остальное — чистой воды инерция впечатлений от предыдущих турниров. Где при всем при том были и полуфинал ЧМ-2018, и финал Евро-2020.

Но оборона Англии еще не сталкивалась с сильной атакой — в 1/8 была бы проверка Садио Мане, но... А будут Мбаппе и Ко. И не забудем, что у Сенегала при 0:0 была пара голевых моментов, и именно форварда «Баварии» им и не хватило. А единственным шансом для них и было повести в счете.

Весь сезон жесточайшей критике подвергается Харри Магуайр, не имевший игровой практики в «МЮ», и только жизнь покажет, сможет ли он справиться с совсем другим уровнем давления, которое обрушат на него французы.

У англичан впереди очень полезен Харри Кейн, и Саутгейт отыскивает наилучшие варианты — пока таким, например, кажется блестяще сыгравший вчера Фил Фоден. А в центре поля многое взял в свои жилистые рабочие руки ветеран Джордан Хендерсон, и сразу там все заработало. Хотя начинал он турнир на скамейке. От него вроде не требуется забивать, но это он и сделал при 0:0 с Сенегалом.

Лионель Месси. Фото AFP

Аргентина: Месси прекрасен, но не видно команды

Пока из четырех четвертьфиналистов меньше всех впечатляет Аргентина. Игра у нее, как видится, наименее отлажена, ярких индивидуальностей не так много, и почти все они как-то похожи друг на друга. За исключением сами знаете кого и Пауло Дибалы, которому все никак не дают шанс — то ли из-за травмы, то ли из-за узости взгляда Лионеля Скалони. Может, ждут как раз решающих матчей?

Но у Аргентины есть Месси. А это может компенсировать все.

Что, собственно, дважды уже произошло. Другое дело, то, что проходит с Мексикой и Австралией, не пройдет с Нидерландами и другими топами. Нужно искать что-то еще. Может, им и станет Дибала?..

Хотя Месси просто поражает гармонией яркости игры и результативности: два его точнехоньких удара низом в углы решили исходы двух тяжелейших для Аргентины матчей. Да, именно решили: формально победным с Австралией стал гол Хулиана Альвареса, но понятно же, что результат определил первый мяч.

Но Лео уже 35. Мозги остались, есть легкость в ногах (форма очевидно хороша), но скорость ушла, прессингует редко, максимальную скорость часто уже не включишь, да ее такой, как у Мбаппе, никогда и не было.

Сейчас время доминирования Мбаппе, которому 23. Но дорасти до степени величия Месси в целом по карьере даже для него будет задачей крайне сложной. Хотя и не думаю, что невозможной.

Не надо их сравнивать. Надо наслаждаться. А кто наслаждается Криштиану — и им тоже. Впрочем, это уже совсем другая тема, не имеющая отношения к двум первым определившимся четвертьфиналам.

У которых есть все, чтобы стать космическими.