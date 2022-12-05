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5 декабря, 13:00

Нидерланды — Аргентина, Франция — Англия. Рабинер — о четвертьфиналах мечты

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Коди Гакпо, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем.
Обозреватель «СЭ» рецензирует результаты первых дней 1/8 финала ЧМ-2022.

Время сенсаций, кажется, закончилось на групповой стадии — их было столько, что лимит исчерпан. И слава богу — пора начинать писать шедевры на века. Нас уже ждут два топовых четвертьфинала. Нидерланды — Аргентина и Франция — Англия.

Не буду рассуждать о них в категориях «фавориты» и «андердоги». На этом уровне их уже нет. Скажу о впечатлениях.

10.12.2022 | Англия — Франция

Франция: самые яркие, с лучшим игроком турнира

Самые зрелищные — французы. И у них ярчайший игрок турнира — пока за километр от остальных. В плей-офф они ничуть не уступили по красоте себе образца группового турнира. А Килиан Мбаппе, кажется, только набирает. Он и забивает фантастические голы, причем удары сумасшедшей силы и точности даются ему феноменально легко; и отдает решающие передачи, как вчера на Оливье Жиру — лучшего снайпера в истории сборной Франции, опередившего самого Тьерри Анри.

4&nbsp;декабря. Франция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:1. Килиан Мбаппе и&nbsp;Оливье Жиру. Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

Продолжает прекрасно работать находка Дидье Дешама с Антуаном Гризманном — плеймейкером. Нельзя оставлять без внимания Усмана Дембеле на противоположном от Мбаппе краю: парень способен обвести полкоманды и прострелить точно в ногу. На стандартах попробуй сдержи Адриена Рабьо. В воротах — Уго Льорис.

У «Трехцветных» вопрос лишь по поводу опыта обороны в решающих матчах, а еще из-за травм может не хватить скамейки. Поэтому Дешам и выпустил полностью второй состав на Тунис. Но пока признаков утомления не видно. Все, как и прежде, легко и изящно.

Коди Гакпо и Луи ван Гал. Фото Reuters
Коди Гакпо и Луи ван Гал.
Фото Reuters

Нидерланды: ставка на мощную оборону, гол после 19 передач, игра за ван Гала

Нидерландцы и англичане чем-то напоминают друг друга. Вроде бы стабильно красивой игры и нет (она вообще есть пока только у французов), а все голы — прекрасны, забиты после отличных розыгрышей; и в 1/8 их по три, то есть много. Предельная эффективность, нет никакого искусства ради искусства.

С другой стороны, тот же первый гол Америке, забитый Мемфисом после 19 передач, шесть (!) из которых обостряющие, — разве это не искусство? Я спрашивал о нем Дэви Классена, и он с гордостью ответил: «Идеальный гол». И ведь действительно — комбинационное совершенство.

Также преимущество Нидерландов — тренер. Матерый, харизматичный, прошедший в футболе все, нескучный в свои за 70, умеющий брать давление на себя, предельно открытый и честный с игроками. Болезнь тоже создает особую эмоцию. Голландцы не устают повторять, что играют для Луи ван Гала.

Андрис Нопперт. «Я уже не мечтал сыграть на чемпионате мира. Только ван Гал мог пойти на такое». Интервью голкипера голландцев Нопперта — человека странной судьбы

Вот, например, что сказал после матча с США Дейли Блинд, когда его спросили о состоянии тренера:

— Конечно, мы всегда помним об этом. С самого первого дня, когда мы узнали про рак — отдавались на поле без остатка. Тренер даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь. Все уважают ван Гала. Он никогда не меняется. Рады, что он с нами. Это прекрасная личность. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче.

Оборона Нидерландов — почти совершенство. Конкуренция сзади (чего не скажешь о группе атаки) такая, что де Лигт присел на лавочку. Как и в 2014-м, ван Гал ушел от традиционных «оранжевых» 4-3-3 к схеме с тремя центральными защитниками, и в Голландии это может позволить себе только он. В тот заход все привело к полуфиналу. Сейчас он тоже вряд ли кого-то удивит.

Гарет Саутгейт и Маркус Рэшфорд. Фото Reuters
Гарет Саутгейт и Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Англия: кажется, Саутгейт нашел баланс

Между 12 голами Англии, тремя крупными победами в четырех матчах и всеми разговорами о скучном футболе Гарета Саутгейта есть некоторое противоречие, не находите? Хотя со Штатами «львы» и играли уныло, но такой матч был только один. А все остальное — чистой воды инерция впечатлений от предыдущих турниров. Где при всем при том были и полуфинал ЧМ-2018, и финал Евро-2020.

Но оборона Англии еще не сталкивалась с сильной атакой — в 1/8 была бы проверка Садио Мане, но... А будут Мбаппе и Ко. И не забудем, что у Сенегала при 0:0 была пара голевых моментов, и именно форварда «Баварии» им и не хватило. А единственным шансом для них и было повести в счете.

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Футболисты сборной Англии. Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

Весь сезон жесточайшей критике подвергается Харри Магуайр, не имевший игровой практики в «МЮ», и только жизнь покажет, сможет ли он справиться с совсем другим уровнем давления, которое обрушат на него французы.

У англичан впереди очень полезен Харри Кейн, и Саутгейт отыскивает наилучшие варианты — пока таким, например, кажется блестяще сыгравший вчера Фил Фоден. А в центре поля многое взял в свои жилистые рабочие руки ветеран Джордан Хендерсон, и сразу там все заработало. Хотя начинал он турнир на скамейке. От него вроде не требуется забивать, но это он и сделал при 0:0 с Сенегалом.

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси.
Фото AFP

Аргентина: Месси прекрасен, но не видно команды

Пока из четырех четвертьфиналистов меньше всех впечатляет Аргентина. Игра у нее, как видится, наименее отлажена, ярких индивидуальностей не так много, и почти все они как-то похожи друг на друга. За исключением сами знаете кого и Пауло Дибалы, которому все никак не дают шанс — то ли из-за травмы, то ли из-за узости взгляда Лионеля Скалони. Может, ждут как раз решающих матчей?

Но у Аргентины есть Месси. А это может компенсировать все.

Что, собственно, дважды уже произошло. Другое дело, то, что проходит с Мексикой и Австралией, не пройдет с Нидерландами и другими топами. Нужно искать что-то еще. Может, им и станет Дибала?..

Хотя Месси просто поражает гармонией яркости игры и результативности: два его точнехоньких удара низом в углы решили исходы двух тяжелейших для Аргентины матчей. Да, именно решили: формально победным с Австралией стал гол Хулиана Альвареса, но понятно же, что результат определил первый мяч.

Лионель Месси радуется забитому голу в&nbsp;ворота Австралии на&nbsp;ЧМ-2022.. В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Но Лео уже 35. Мозги остались, есть легкость в ногах (форма очевидно хороша), но скорость ушла, прессингует редко, максимальную скорость часто уже не включишь, да ее такой, как у Мбаппе, никогда и не было.

Сейчас время доминирования Мбаппе, которому 23. Но дорасти до степени величия Месси в целом по карьере даже для него будет задачей крайне сложной. Хотя и не думаю, что невозможной.

Не надо их сравнивать. Надо наслаждаться. А кто наслаждается Криштиану — и им тоже. Впрочем, это уже совсем другая тема, не имеющая отношения к двум первым определившимся четвертьфиналам.

У которых есть все, чтобы стать космическими.

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Основные источники исследования

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