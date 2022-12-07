Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!

«СЭ» выбрал футболистов, которые стали скрытыми лидерами лучших команд в Катаре.

Тео Эрнандес, Франция

Тео Эрнандес. Фото Reuters

Сборная Франции на этом чемпионате мира играет далеко не в том составе, как планировала изначально: Погба и Канте травмировались еще несколько месяцев назад, Бензема и Нкунку — прямо перед стартом турнира. В первом же матче в Катаре французский кошмар продолжился — уже на 9-й минуте пропустили от Австралии, мало того, в этом эпизоде порвал кресты основной защитник Люка Эрнандес. Дешаму пришлось проводить экстренную замену — на поле вышел брат Люки Тео. И это было самое удачное вынужденное решение на групповой стадии. Спустя 18 минут после выхода на замену Эрнандес-младший отдал голевой пас на Жиру и вообще поражал своей игрой.

В следующем матче с Данией Тео продолжил шоу и на пару с Мбаппе разнес правый фланг обороны скандинавов — ну и записал на свой счет еще один ассист. В 1/8 финала с Польшей французы снова сделали ставку на левый фланг и снова преуспели. Прямо сейчас Эрнандес — 7-й на ЧМ по числу пасов под удар и 11-й по созданным голевым моментам. И это с учетом того, что он пропустил матч третьего тура.

10.12.2022 | Англия — Франция

«То, что Тео делает на позиции левого защитника, не делает больше никто, — говорил до ЧМ технический директор «Милана» Паоло Мальдини. — Особенно это проявляется в умении забивать, отдавать голевые передачи и смещаться в центр. В какой-то степени он изменил представление о современном крайнем защитнике».

И это правда. Люка Эрнандес всегда считался более оборонительным защитником, Тео же делал ставку на атакующие скиллы. И на этом ЧМ Эрнандес-младший вносит огромный вклад в атакующий потенциал команды, плюс быстро нашел взаимопонимание с Мбаппе, которого надежно страхует при переходе в оборону. Даже удивительно, что Дешам не поверил в него сразу.

Софьян Амрабат, Марокко

Софьян Амрабат. Фото AFP

Сборная Марокко, сенсационно выбившая Испанию в 1/8, за весь чемпионат мира пропустила лишь один мяч. И тот забила в свои ворота! Даже с пенальти в послематчевой серии испанцы не смогли распечатать ворота североафриканцев. Это что-то невероятное, особенно учитывая то, что лишь одна сборная в Катаре владела мячом меньше Марокко — Коста-Рика (средний процент владения команды Реграри — всего 32,7). Исходя из этого, логично было выделить вратаря или кого-то из защитников. Но и голкипер Буну, и «крайки» Хакими с Мазрауи уже давно играют в мощных европейских клубах.

Куда меньше говорят о другом важнейшем компоненте успеха Марокко — контроле центра поля при игре без мяча. И тут главная звезда — не атакующие Зиеш или Буфаль, а Софьян Амрабат, центральный полузащитник, отвечающий буквально за все.

С мячом Амрабат направляет атаки команды и задает ритм. Именно его длинные передачи — важный инструмент марокканцев для выхода из обороны. При игре в защите Софьян отвечает за перестроения и адаптацию под соперника. Не просто так он входит в десятку лучших игроков турнира по отборам и перехватам. Амрабат — современный полузащитник без слабых мест. И это уже оценили европейские топ-клубы — ходят слухи, что «Ливерпуль» уже составляет оффер, от которого «Фиорентине» будет сложно отказаться.

И еще одна деталь, за которую Амрабата обожают марокканские болельщики. Софьян родился в Нидерландах и был очень востребован на молодежном уровне. Наверняка доиграл бы и до вызова в первую сборную страны. Но, в отличие от других потомков мигрантов, с юного возраста решил защищать цвета исторической родины.

Энцо Фернандес, Аргентина

Энцо Фернандес. Фото Reuters

Еще перед стартом ЧМ главным козырем сборной Аргентины называли командный баланс. Месси все еще обладает исключительной ролью, но так было и раньше. А корни проблем «Альбиселесте» на крупных турнирах всегда уходили в недостаточный уровень организации игры, чтобы Лео не приходилось тащить команду в одиночку.

Как показал первый тур, проблема все еще актуальна. В матче с Саудовской Аравией Аргентина много владела мячом, но ничего не могла сделать против насыщенной обороны. Месси приходилось возвращаться за мячом чуть ли не на свою половину поля, а Паредес не успевал страховать опорную зону при контратаках. На 60-й минуте Скалони заменил экс-хавбека «Зенита» на молодого полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса — осенью он покорил своей игрой в Лиге чемпионов.

И Аргентине это помогло — Энцо начал связывать защиту и атаку команды, наладил вертикальное движение и рывками в штрафную предлагал команде дополнительные варианты в завершающей фазе. «Альбиселесте» не вытянули даже ничью, но главный тренер сделал выводы.

С тех пор Фернандес — твердый игрок основы, без которого уже невозможно представить команду. При желании можно даже оставить за скобками гол Энцо Мексике и ассист в игре с Польшей — он дает Аргентине куда больше. Фернандес — тот чернорабочий, который позволяет творить атакующей группе, но при этом и сам способен устроить красоту у чужих ворот. Неудивительно, что в прессе уже активно ходят слухи о возможном летнем трансфере Энцо в «Реал».

Дэви Классен, Нидерланды

Дэви Классен. Фото AFP

В отличие от других претендентов на титул, «Оранжевые» пока не показывают ничего сверхъестественного. Олицетворение их подхода — матч 1/8 финала с США, когда Нидерланды просто отдали мяч андердогу и ждали свои моменты, чтобы наказать за ошибки. При командной ставке на холодную голову и трезвый расчет трудно выделить однозначного лидера. Да, есть регулирующий всю игру Френки Де Йонг, открытие этого ЧМ Коди Гакпо, разрывающий на правом фланге Дюмфрис. Но о Де Йонге и Дюмфрисе многие слышали уже давно, а вклад Гакпо в результаты Нидерландов не заметить невозможно — все же лучший бомбардир команды. Но здесь мы все же выделяем скрытых героев, потому обратим внимание на человека, который всегда остается в тени.

Это Дэви Классен. В свое время он считался одним из перспективных выпускников академии «Аякса», но на топ-уровень так и не вышел. В 2020-м 27-летний футболист вернулся в Амстердам — тут он тоже скорее на вторых ролях, но вносит существенный вклад в организацию игры. В нынешней сборной Дэви исполняет разные функции — может сыграть в паре с Де Йонгом в центре поля, а может исполнить гибридную «десятку» под нападающими.

Классен — обученный европейский хавбек с хорошей школой, но особенно он раскрывается в вертикальных атаках: за счет грамотного принятия решений и активной беговой работы Дэви обеспечивает динамику и быстрое продвижения мяча. Удивительно, но, подыгрывая партнерам из тени, Классен умудрился забить один гол и оформить два ассиста. Вместе с Гакпо он лидер команды по системе «гол плюс пас» в Катаре.

Йошко Гвардиол, Хорватия

Йошко Гвардиол. Фото Reuters

Гвардиол — новое лицо в сборной Хорватии, если сравнивать этот состав с тем, что был на чемпионате мира в России. Однако несмотря на возраст (Йошко — 20 лет), защитник уже больше года играет в основе хорватской сборной и входит в топ-5 самых дорогих футболистов своей позиции на рынке (60 миллионов евро).

Златко Далич называет Гвардиола лучшим центральным защитником в мире. Пока это заявление выглядит как минимум преждевременным, но задатки у Йошко и правда невероятные. Не просто так летом РБ «Лейпциг» отклонил предложение «Манчестер Сити» на 80 миллионов евро. По слухам, в следующем году подключится и «Реал», так что сумма может пробить и заоблачную сотню.

Главная фишка Гвардиола — он хорош во всех важных для игрока его позиции компонентах. У него отличная стартовая и дистанционная скорость, он уверенно чувствует себя в борьбе в штрафной и на «втором этаже». Да еще и мяч продвигает на топовом уровне — может исполнить как проникающий пас между линий, так и диагональ на противоположный фланг. По статусу Гвардиол уступает Модричу, Ковачичу, Брозовичу и Перишичу, но для сборной Хорватии он настоящая звезда здесь и сейчас.

Деклан Райс, Англия

Деклан Райс. Фото Reuters

Сборную Англии при Гарете Саутгейте принято ругать за скуку и осторожную манеру игры. Пока стереотип трещит по швам — на стадии плей-офф «Три льва» забили больше всех (9 голов). А после 3:0 с Сенегалом именно Англия и Португалия — самые результативные команды ЧМ-2022. Помимо того, что банда Саутгейта сделала серьезную заявку на победу в турнире, ее атака и правда кажется более живой и разнообразной, чем на прошлом Евро.

Но важно отметить и другой факт — англичане остаются все такой же сбалансированной и надежной командой. И в этом огромная заслуга опорника Деклана Райса. Он редко попадает в хайлайты, так как в основном страхует атакующую группу и сосредоточен на перехватах (8-е место на ЧМ) и отборах (14-е место).

При этом Деклан неплох и в атакующих фазах — он устойчив к прессингу и способен исполнять передачи на разные дистанции. Но в первую очередь его ценят за четкое проведение тренерских идей на поле и исполнение плана на игру.

Деклан определенно засиделся в «Вест Хэме» и давно бы ушел на повышение, если бы «молотки» не ломили неприличную сумму за трансфер. Но, судя по недавним словам футболиста о желании выигрывать большие трофеи, переход в топ-клуб не за горами.

Пепе, Португалия

Пепе. Фото Reuters

Когда в 34 года Пепе покидал «Реал» и переходил в «Бешикташ», казалось, его карьера на финишной прямой. Но он до сих пор умудряется зажигать и в Лиге чемпионов, и на ЧМ. Правда, в основу сборной Пепе попал во многом случайно — из-за травмы Данилу Перейры на старте турнира в Катаре. Но, как и в случае с французом Эрнандесом, это сыграло команде только на руку.

Титанический опыт Пепе — козырь, на который и так все закладывались. Но мало кто мог предположить, что в свои годы он находится в такой роскошной форме. Просто посмотрите, как он завис в воздухе в эпизоде с голом в ворота Швейцарии. Не хуже Криштиану Роналду! Сочетание опыта и невероятных для его возраста физических данных позволяет Пепе оставаться востребованным на самом высоком уровне. Более того — забивать в 1/8. Ко всему прочему, он полезен и в продвижении мяча, притом в последних матчах регулярно отдавал передачи сразу на группу нападающих.

Фернанду Сантуш говорил про Пепе, что это человек, который всегда готов ко всему. Роналду же и вовсе назвал его лучшим игроком Евро-2016. Прошло шесть лет, и Пепе по-прежнему на коне. А неадекватное поведение на поле, похоже, осталось в прошлом.

Лукас Пакета, Бразилия

Лукас Пакета. Фото Reuters

В калейдоскопе бразильских звезд-технарей порой трудно отыскать не такой яркий, но роскошный алмаз — все же на первый план выходят финты и голы, которые «Селесау» поставили на конвейер. Но Лукас Пакета заслуживает пристального внимания.

Болельщики «Ливерпуля» могут удивиться, почему Тите игнорирует Фабиньо, одного из лучших центральных полузащитников АПЛ. Ответ простой — в паре с Каземиро тренеру нужен универсальный солдат, который будет помогать на каждой стадии игры. И под эту роль Пакета подходит идеально. Номинально он занимает позицию в центре поля с Каземиро, но по своей сути Лукас — атакующий игрок, главные козыри которого — техника и умение сработать тонко.

Но все же максимальную пользу Бразилии Пакета приносит за счет сочетания элегантности с мячом в ногах и звериного объема беговой работы. Например, при выходе из обороны он помогает проходить стартовую волну прессинга, так как может качнуть накрывающего один в один, а также тонко сыграть за счет передачи.

В завершающей фазе Пакета тоже очень активен — набегает из глубины и участвует в комбинациях. А порой и вовсе выходит на ударную позицию на острие, как было с голом Корее в 1/8 финала. Без мяча Лукас максимально дисциплинирован — возвращается в оборону и организовывает прессинг. Во многом благодаря связывающему игру Пакета Бразилия не заметила отсутствия Неймара после его травмы в игре с Сербией.

Сам Лукас не смог зарекомендовать себя в «Милане», зато раскрылся в «Лионе» и сейчас является одним из лидеров «Вест Хэма». Правда, после такого турнира наверняка окажется в более статусной команде.