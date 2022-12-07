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7 декабря, 23:00

Супруга Месси — образец идеальной жены: красива, верна мужу и нянчится с детьми

Отдел фото «СЭ»
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Семья Лионеля Месси поддерживает капитана сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

Антонелла Рокуццо в Катаре популярна не меньше своего знаменитого мужа — капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Фотокорреспонденты наблюдают за поведением супруги звезды мирового футбола. После поражения аргентинцев в первом туре от Саудовской Аравиии (1:2) Антонелла грустила на стадионе.

Антонелла Ракуццо на матче сборной Аргентины. Фото AFP

В Катаре сейчас вся семья в сборе. Папа — на поле, мама и три сына Месси: Чиро, Матео и Тьяго (слева направо) — болеют за папу на трибуне. Месси признался после первого матча: Матео так расстроился поражением Аргентины, что ушел со стадиона в слезах.

Три сына Месси: Чиро, Матео и Тьяго, Матео (слева направо). Фото AFP

Успокоил брата старший сын Месси — Тьяго, которому в ноябре исполнилось десять лет.

Лионель и Антонелла со своим первенцем Матео. Фото Global Look Press

Имя первенца на левой ноге Лионеля Месси.

Имя старшего сына на левой икре Лионеля Месси. Фото Reuters

Когда Антонелла молилась за мужа в матче 1/8 финала между Аргентиной и Австралией, фотокорреспондентов привлекли внимание две татушки на ее ладонях — «Тьяго» и «Матео».

Имена сыновей Матео и Тьяго на ладошках мамы Антонеллы. Фото AFP

Лионель и Антонелла знакомы с самого раннего детства. Но романтические отношения у пары начались после 2007 года.

Антонелла и Лионель в 2010 году. Фото Соцсети

Свадьбу молодые сыграли только в 2017 году, когда у них уже было двое мальчишек.

Свадьба Лионеля и Антонеллы в 2017 году. Фото Global Look Press

Семья — опора для лидера аргентинской команды. Лео ни разу не был замечен в интрижках на стороне. Наоборот, посвящает каждую свободную минуту своей любимой. Не исключение и ЧМ-2022.

Антонелла и Лионель на ЧМ в Катаре. Фото Соцсети

На чемпионат мира в Катар приехали не только супруга и дети Месси. Поддерживает сына Селия Мария Куччиттини — мама футболиста.

На трибуне ЧМ-2022 мама, жена и дети Лионеля Месси. Фото AFP

В футболке сборной Аргентины болеет за Лионеля и его отец — Хорхе Орасио Месси с десятым номером на спине.

Хорхе Орасио Месси наблюдает за игрой сына. Фото AFP

Семейство Месси вместе с многочисленными болельщиками сборной очень надеются, что в Катаре Аргентина и ее капитан станут чемпионами мира.

Счастливая семья Месси. Фото Соцсети

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
фото
Сборная Аргентины по футболу
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