ЧМ по футболу 2022
Статьи
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:00

Кто выиграет ЧМ-2022? Форма Катара — провал? Интервью легендарного Фарида Мондрагона

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игроки сборной Катара в матче против Эквадора (0:2).
Фото Global Look Press
Бывший вратарь сборной Колумбии — о старте чемпионата мира.
Чемпионат мира. Группа A
20 нояб, 19:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Катар
0:2
Эквадор

После окончания матча открытия чемпионата мира-2022 небольшое интервью прямо в ложе прессы стадиона «Аль-Бейт» дал бывший вратарь сборной Колумбии, а сейчас член научно-технической группы ФИФА в Катаре Фарид Мондрагон.

— Создалось впечатление, что в первом тайме вратарь сборной Катара здорово перенервничал. Согласитесь?

— Мне кажется, у всей катарской команды случилось очень стрессовое начало матча. Это нормально с учетом двух факторов: во-первых, Катар выступал дома, а во-вторых, он совсем не имеет опыта участия в чемпионатах мира. Эта команда на самом деле сильнее того, что она сегодня показала. То же самое скажу и о голкипере.

Во втором тайме Катар немного прибавил, но ни для чего существенного этого не хватило. Надеюсь, для хозяев этот матч станет уроком и начиная со второй игры они станут самими собой.

20&nbsp;ноября. Катар&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 0:2. Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ

— Четыре года назад сборная России в стартовом матче своего домашнего ЧМ разгромила Саудовскую Аравию — 5:0. Катар сегодня тому российскому образцу, мягко говоря, не соответствовал.

— Тем не менее катарцы выиграли Кубок Азии и дошли до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ и Кубка Персидского залива. Это также подчеркивает, что они сильнее, чем мы увидели в матче с Эквадором. Эмоций для них в сегодняшней игре было больше, чем футбола.

Эффектное появление кубка мира.

— Многие считают, что этот чемпионат мира будет «южноамериканским». Вы, как представитель этого континента, с таким прогнозом согласны?

— Да, считаю, что у нас хорошие шансы. Имею в виду весь континент. Дело в том, что сейчас середина сезона и те южноамериканские футболисты, которые играют в Европе, еще не успели провести в перелетах с одной части света на другую слишком много времени. Эти десятки тысяч километров не повисли тяжким грузом на их ногах. Аргентина и Бразилия, на мой взгляд, будут здесь очень и очень сильны.

Церемония открытия ЧМ-2022. «Кошмарный дебют Катара». Мировые СМИ о первом дне ЧМ-2022

— Фаворитами считаете именно их?

— Не только. Помимо Аргентины и Бразилии нельзя забывать о Португалии, Германии. Мне очень нравится испанская команда. У французов очень много травм. Мы хотим видеть Бельгию в ее лучшем состоянии. В общем, в чемпионской гонке будет шесть — восемь команд.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Колумбии по футболу
1
1
Читайте также
Рекордсменка, красотка на немецком ТВ и мама: как менялась биатлонистка Нойнер
Давка на Трусовой и сорванный прокат Мозалева. Самый скандальный этап «Гран-при» в Самаре
NYT сообщила о подтверждении подлинности видеокадров с места расстрела российских пленных
Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Как восстановить здоровье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Колыванов оценил шансы Роналду и Месси на победу в чемпионате мира-2022
Канчельскис назвал сборные, за которые будет переживать на чемпионате мира-2022 в Катаре
Соболев заявил, что кроме сборной Сербии на ЧМ-2022 больше не за кого болеть
Главному тренеру сборной Сенегала обидно за команду из-за отсутствия Мане
Ван Дейк намерен надеть повязку One Love несмотря на запрет ФИФА
Депай пропустит первый матч Нидерландов на ЧМ-2022 в Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия на ЧМ-2022: ставка на холодную расчетливость и проверенный состав

БЕТСИТИ разыгрывает 1 000 000 рублей за прогноз на ЧМ-2022!
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости