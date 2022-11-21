Кто выиграет ЧМ-2022? Форма Катара — провал? Интервью легендарного Фарида Мондрагона

Бывший вратарь сборной Колумбии — о старте чемпионата мира.

После окончания матча открытия чемпионата мира-2022 небольшое интервью прямо в ложе прессы стадиона «Аль-Бейт» дал бывший вратарь сборной Колумбии, а сейчас член научно-технической группы ФИФА в Катаре Фарид Мондрагон.

— Создалось впечатление, что в первом тайме вратарь сборной Катара здорово перенервничал. Согласитесь?

— Мне кажется, у всей катарской команды случилось очень стрессовое начало матча. Это нормально с учетом двух факторов: во-первых, Катар выступал дома, а во-вторых, он совсем не имеет опыта участия в чемпионатах мира. Эта команда на самом деле сильнее того, что она сегодня показала. То же самое скажу и о голкипере.

Во втором тайме Катар немного прибавил, но ни для чего существенного этого не хватило. Надеюсь, для хозяев этот матч станет уроком и начиная со второй игры они станут самими собой.

— Четыре года назад сборная России в стартовом матче своего домашнего ЧМ разгромила Саудовскую Аравию — 5:0. Катар сегодня тому российскому образцу, мягко говоря, не соответствовал.

— Тем не менее катарцы выиграли Кубок Азии и дошли до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ и Кубка Персидского залива. Это также подчеркивает, что они сильнее, чем мы увидели в матче с Эквадором. Эмоций для них в сегодняшней игре было больше, чем футбола.

— Многие считают, что этот чемпионат мира будет «южноамериканским». Вы, как представитель этого континента, с таким прогнозом согласны?

— Да, считаю, что у нас хорошие шансы. Имею в виду весь континент. Дело в том, что сейчас середина сезона и те южноамериканские футболисты, которые играют в Европе, еще не успели провести в перелетах с одной части света на другую слишком много времени. Эти десятки тысяч километров не повисли тяжким грузом на их ногах. Аргентина и Бразилия, на мой взгляд, будут здесь очень и очень сильны.

— Фаворитами считаете именно их?

— Не только. Помимо Аргентины и Бразилии нельзя забывать о Португалии, Германии. Мне очень нравится испанская команда. У французов очень много травм. Мы хотим видеть Бельгию в ее лучшем состоянии. В общем, в чемпионской гонке будет шесть — восемь команд.