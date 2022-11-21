Англия на ЧМ-2022: ставка на холодную расчетливость и проверенный состав

Рассказ о вечных фаворитах.

Четыре правых защитника и Магуайр

Помните, как прошлым летом, во время Евро-2020, все смеялись, что состав сборной Англии напичкан правыми защитниками? Тогда в заявке были Кайл Уокер, Киран Триппьер, Рис Джеймс и Бен Уайт. И это притом что в составе не было Трента Александр-Арнолда и Аарона Уан-Биссаки. Шутили, что если мечта Пепа Гвардиолы — это 11 полузащитников в старте, то мечта главного тренера англичан Гарета Саутгейта — 11 правых защитников в основе.

В этот раз в числе 26 игроков, которые поедут в Катар, тоже хватает игроков, способных выйти справа в обороне. Это Уокер, Триппьер, Трент, Уайт плюс Джон Стоунз, который иногда закрывает эту позицию в «Манчестер Сити». Вот только главной темой обсуждения в Англии после оглашения заявки на ЧМ-2022 стал центр защиты. А именно то, что в составе на мундиаль есть Харри Магуайр и Эрик Дайер, но при этом нет лучшего защитника серии А прошлого сезона Фикайо Томори из «Милана» или того же бурно прогрессировавшего последние полтора года Марка Гуэхи из «Кристал Пэлас».

Бурная дискуссия и возмущения в комментариях понятны. Для Магуайра последние полтора года — это просто кошмар. Дошло до того, что из-за слабой игры весной 29-летнего защитника стали освистывать даже болельщики на матчах сборной. В этом сезоне он мало играет за «МЮ» как из-за травм, так и из-за ужасной формы, став, по сути, четвертым выбором после Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана и Виктора Линделефа: всего девять выходов на поле и скромные 612 минут (4 матча и 280 минут в АПЛ).

Но, похоже, доверие Сатугейта Магуайру безгранично. Так, защитник сыграл пять полных матчей в Лиге наций в этом году.

Комментируя свое решение, главный тренер был четок и категоричен: «Мы не думаем, что наши молодые игроки обороны сделали достаточно, чтобы вытеснить старших товарищей. И да, я уверен, что Магуайр один из наших лучших центральных защитников».

В своем выборе Саутгейт вообще был крайне консервативен. В заявку на ЧМ-2022 попали 20 игроков, которые были в составе на ЧЕ-2020 полтора года назад. Вылетели два запасных вратаря (Дин Хендерсон и Сэм Джонстон), центральный защитник Тайрон Мингз, крайние защитники Бен Чилуэлл и Рис Джеймс (которые рассматривались как игроки старта) плюс футболисты атаки Джейдон Санчо и Доминик Калверт-Льюин.

В Катар поедет даже Келвин Филлипс, который очень мощно сыграл на Евро-2020, но в этом сезоне, после перехода из «Лидса» в «Манчестер Сити», почти все время лечился (4 матча и 53 минуты во всех турнирах).

«Келвин не сможет сыграть семь матчей по 90 минут. В его отношении мы пошли на определенный риск. Да, мы должны улучшить его физическую форму, но у нас не так много вариантов в центре поля. И мы чувствуем, что этот риск стоит того», — объяснял Саутгейт.

Гарет Саутгейт. Фото AFP

По конспектам ЧЕ-2020

Все выступление сборной Англии на Евро-2020 полтора года назад — это гимн холодной и выверенной математической расчетливости. Распространилась она даже на выбор пенальтистов в послематчевой серии 11-метровых в финале, пусть даже Саутгейта на эмоциях потом и критиковали. И в этот раз, судя по всему, «три льва» готовятся снова пойти именно этим путем. По крайней мере, об этом довольно очевидно свидетельствует выбор состава на ЧМ-2022.

Времени на подготовку к турниру в этот раз не будет вообще. 13 ноября — последние матчи в АПЛ, а уже 21-го Англии играть первый матч группового этапа с Ираном. Собраться, долететь, провести все необходимые мероприятия — в лучшем случае на подготовку будет пять дней. А дальше матчи каждые три-четыре дня. Хорошо хоть, что в Катаре не будет никаких переездов, все, по сути, пройдет в одном городе.

Исходя из максимальной расчетливости, которую культивирует Саутгейт, в таких условиях логично сделать ставку на максимально проверенных людей, сыгранных и хорошо притертых друг к другу. Возможно, в обычных условиях, когда есть две-три недели на подготовку и тренировочные сборы, у игроков вроде Томори было бы больше шансов, но не сейчас. И с этой точки зрения присутствие в заявке того же Филлипса вполне понятно.

Эту логику поддерживает, например, английский тактический гуру Майкл Кокс, в большом материале на The Athletic излагающий слагаемые для победы на чемпионате мира. Один из его тезисов звучит так: «Смотреть не на текущую форму игроков, а на то, насколько они проверены».

Харри Кейн. Фото Reuters

Проблема Кейна

Впрочем, есть один человек, на чью нынешнюю форму все в Англии смотрят с опаской и вниманием. Это Харри Кейн — капитан и ключевая фигура в сборной. Не только бомбардир, но и умнейший плеймейкер.

И дело не в количестве голов, с этим у форварда «Тоттенхэма», если смотреть просто на статистику, проблем нет. У Кейна 13 мячей за «шпор» (12 в АПЛ и один в Лиге чемпионов), плюс один мяч за сборную Англии. Больше него в премьер-лиге забивает только Эрлин Холанн.

Проблема в другом. У Кейна, если брать клуб и сборную, уже 24 матча в этом сезоне, или 2117 минут на поле. В середине прошлой недели «Тоттенхэм» играл матч Кубка лиги с «Ноттингем Форрест», и форвард вышел в старте, а на 59-й минуте был заменен. Так рано Кейн с поля никогда не уходит, тем более что исход встречи к тому моменту был далеко не ясен.

После матча главный тренер «шпор» Антонио Конте, говоря о своем лидере, сказал, что Кейн — отличный человек и образцовый профессионал, который хочет всегда помогать команде, но он устал. Итальянец даже использовал слово «утомлен». «Знаете, мы накануне проводили легкую восстановительную тренировку, и в одном из упражнений он остановился и попросил передышку», — рассказал Конте.

И это звучит пугающе. Действительно, начиная с 19 октября в семи матчах у Кейна было только два гола. В последней игре перед перерывом на ЧМ-2022 он забил «Лидсу», но не сказать, что смотрелся свежо и убедительно.

Так что главная задача Саутгейта на ближайшие дни — это восстановить своего капитана. А времени для этого особо нет. Тем более что группа у Англии в этот раз, в отличие от ЧМ-2018, очень плотная. США, Уэльс и Иран — это далеко не Бельгия, Панама и Тунис четыре года назад. От того, получится ли это у штаба сборной, во многом зависят перспективы Англии на турнире.