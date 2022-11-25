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«Зенит» сравнил ситуацию в концовке матча Португалия — Гана с голом Аршавина Левенцу

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 ноября. Португалия — Гана — 3:2. Иньяки Уильямс попытался обхитрить вратаря.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Ганы Иньяки Уильямс попытался обхитрить вратаря сборной Португалии Диогу Кошту в концовке матча чемпионата мира-2022 (2:3).

28-летний форвард задержался у ворот португальцев, когда голкипер с рук вводил мяч в игру, после чего ганец выскочил из-за спины вратаря и попытался завладеть мячом, но упал и не смог его сильно направить в сетку ворот.

«Зенит» на своей странице в Telegram сравнил этот момент с эпизодом матча за Суперкубок России в 2008 году, когда нападающий сине-бело-голубых Андрей Аршавин в похожем эпизоде забил «Локомотиву», когда вратарь Иван Левенец ввел мяч в игру перед собой.

Футбол
Сборная Португалии по футболу
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