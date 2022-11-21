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Сегодня, 22:12

Нападающий сборной Нидерландов назвал Промеса королем России

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press

Форвард сборной Нидерландов Стивен Бергвейн после победы над Сенегалом (2:0) в матче группы А ЧМ-2022 подвел итоги встречи и рассказал о дружбе с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

— Квинси Промес не попал на чемпионат мира. Мог ли он помочь вам?

— Если бы он был здесь — конечно. Он невероятный игрок. Все знают ситуацию, сейчас тяжелое время. Мы общаемся с ним каждую неделю. Промес — король России. Мы разговариваем о жизни, обо всем.

30-летний Промес не попал в заявку голландцев на ЧМ-2022. В текущем сезоне он провел 21 матч за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

На счету Промеса 50 игр в составе сборной Нидерландов и 7 забитых мячей. Ранее футболист выступал за «Аякс», «Севилью» и «Твенте».

Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
0:2
Нидерланды
Квинси Промес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
7
7
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