Защитник Дюмфрис: «Игра против США одна из моих лучших за сборную Нидерландов»

Дюмфрис заявил, что матч против США является одним из лучших в его карьере за сборную Нидерландов

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис оценил игру команды в матче против США (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«У нас очень сильная команда, и мы знали, что можем играть лучше, чем на групповом этапе. Я понимаю критику, но сегодня мы показали, что у нас достаточно высокий уровень игры. Мы показали, что хорошо владеем мячом. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Дюмфриса Marca.

Также 26-летний игрок прокомментировал то, что в матче против США забил гол и отдал две результативные передачи.

«Да, это была одна из моих лучших игр за сборную Нидерландов, но самое главное, что мы победили. Рад, что смог внести свой вклад. Переход в АПЛ? Единственное, о чем я думаю, — это сборная. Я играю за такой большой клуб, как «Интер», и очень этим горжусь. Больше ни о чем не думаю», — сказал Дюмфрис.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия.