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Сегодня, 21:20

Ван Гал: «Встреча с Аргентиной в четвертьфинале? Я бы не стал недооценивать сборную Австралии, так что давайте не будем торопиться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2022 с командой США (3:1).

«Наш план заключался в том, чтобы создавать свободные зоны, и нам это удавалось. Один гол красивее другого — мы увидели прекрасные мячи.

Но мы недостаточно хорошо работаем с мячом. Мы все делаем правильно, когда мяч у соперника, но сами же слишком часто совершаем ненужные потери. Нужно значительно прибавлять, иначе чемпионами мира не стать.

Теперь я дам футболистам один выходной. Они уже начинают от меня уставать.

Сегодня мы заслужили победу, я доволен тем, что увидел в исполнении своей команды. Встреча с Аргентиной в четвертьфинале? Я бы не стал недооценивать сборную Австралии, так что давайте не будем торопиться. На ЧМ-2014 матч с австралийцами был для нас самым трудным. Будет очень интересно посмотреть, как сложится их сегодняшний поединок с Аргентиной», — приводит слова тренера NOS.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 0
Австралия 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
0
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