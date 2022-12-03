Ван Гал: «Встреча с Аргентиной в четвертьфинале? Я бы не стал недооценивать сборную Австралии, так что давайте не будем торопиться»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2022 с командой США (3:1).

«Наш план заключался в том, чтобы создавать свободные зоны, и нам это удавалось. Один гол красивее другого — мы увидели прекрасные мячи.

Но мы недостаточно хорошо работаем с мячом. Мы все делаем правильно, когда мяч у соперника, но сами же слишком часто совершаем ненужные потери. Нужно значительно прибавлять, иначе чемпионами мира не стать.

Теперь я дам футболистам один выходной. Они уже начинают от меня уставать.

Сегодня мы заслужили победу, я доволен тем, что увидел в исполнении своей команды. Встреча с Аргентиной в четвертьфинале? Я бы не стал недооценивать сборную Австралии, так что давайте не будем торопиться. На ЧМ-2014 матч с австралийцами был для нас самым трудным. Будет очень интересно посмотреть, как сложится их сегодняшний поединок с Аргентиной», — приводит слова тренера NOS.