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Игрок сборной Нидерландов Классен: «Мы играем, чтобы проходить дальше и в конце концов выиграть ЧМ»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник сборной Нидерландов Дэви Классен прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Мы играем, чтобы проходить дальше по стадиям и в конце концов выиграть чемпионат мира. Мы все ближе и ближе. Нам нужно быть лучше.

— Насколько большая мотивация у вас в последние месяцы?

— Нам не нужна экстра-мотивация. Тренер уже дает нам очень многое.

— Есть ли у вас ощущение, что дело сделано и можно смело ждать четвертьфинал?

— Конечно, иногда выход в следующую стадию бывает эмоциональным. Но нам нужно продолжать работать, чтобы продвигаться дальше по турнирной сетке. Это наша основная цель.

— Вы сделали около девятнадцати пасов перед первым голом. Как это получилось?

— Это был прекрасный гол. Многие наши игроки приложили свои усилия для того, чтобы он случился. Думаю, это был идеальный мяч!

— Оттачивали ли вы это на тренировках?

— Иногда мы практикуем подобное. Поэтому это просто. Но сегодня против нас были соперники, классный гол.

— Как вам работа с ван Галом?

—  Он всегда честен, ясно доносит свои требования к команде. Работать с ним — удовольствие.

— В группе вы не показывали красивого футбола. Просто добивались результата. Сегодня было много работы для защиты. Можете объяснить, хотите ли вы играть в красивый футбол?

— Конечно, хотим. Но самое важное, чего нужно добиваться в конце, это победа. У нас есть тактика. Сегодня мы могли сыграть лучше. Но, думаю, нас очень сложно победить.

— Насколько важен для вас на этом турнире Дензел Дюмфрис?

— В первых играх он получил свою долю критики. Но мы знаем, на что он способен. В нашей схеме фуллбэки очень важны. Сегодня они показали то, что от них хотели.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 0
Австралия 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
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