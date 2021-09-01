Защитник сборной Хорватии Гвардиол получил травму на разминке перед матчем с Россией
Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол получил травму на разминке. Он должны был сыграть в стартовом составе в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против России.
? Due to muscle tension, Jo?ko Gvardiol is replaced by Duje ?aleta-Car in #Croatia starting lineup. ???#RUSCRO #WCQ #Vatreni? pic.twitter.com/CdbC2tyGjt— HNS (@HNS_CFF) September 1, 2021
Вместо него на поле выйдет Дуе Чалета-Цар. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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