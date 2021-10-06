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Карпин: «Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам по нашей совместной работе»

Валерий Карпин прокомментировал вызов Глебова в сборную России
21:42
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение привлечь в национальную команду полузащитника «Ростова» Данилу Глебова.

«После того, как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», — приводит слова Карпина сайт РФС.

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214565

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры