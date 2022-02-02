Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение РФС провести матчи сборной России в отборе на чемпионат мира-2022 на стадионе «Динамо». Об этом стало известно 2 февраля.

«Супер! РФС принял замечательное решение. Во-первых, на этом стадионе атмосфера будет лучше, чем на «Лужниках». На этом стадионе болельщики располагаются совсем близко к полю. Сто процентов будет полный стадион фанатов. Проводя матч на стадионе «Динамо», можно быть уверенным, что газон будет в идеальном состоянии. Во-вторых, я думаю, что тут играет роль чутье главного тренера. Валерий Георгиевич знает, где лучше сыграть нашей сборной», — сказал Семин «СЭ».

Изменение места проведения решающих матчей отборочного раунда ЧМ-2022 года изначально рассматривалось РФС как один из возможных сценариев с учетом нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве и возможных связанных с этим ограничений, сообщает сайт РФС.

24 марта в Москве сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши. В случае победы 29 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Швеции или Чехии.