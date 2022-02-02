Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» положительно высказался о решении РФС выбрать стадион «ВТБ Арена» для проведения матча отбора ЧМ-2022 Россия — Польша. Об этом стало известно 2 февраля.

«Я очень рад, что наша сборная будет играть на лучшем стадионе страны. Так уж исторически сложилось, что «Динамо» всегда был главной площадкой соревнований, в том числе, международных. После масштабной реконструкции стадион «Динамо» стал, пожалуй, самым многофункциональным — так что где, как не здесь проводить отборочные матчи», — сказал «СЭ» адвокат Александр Добровинский.

Ранее планировалось, что игра состоится на арене «Лужники».

24 марта в Москве сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши. В случае победы 29 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Швеции или Чехии.